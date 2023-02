Baba: Življenje in smrt Stane je nova opera skladateljice in dirigentke Karmine Šilec, ki se navdihuje v življenju balkanskih žensk, ki po zaobljubi celibatu prevzamejo moški družbeni spol. Gre za multidisciplinarni in nenarativni pogled na tradicijo balkanskega epskega pripovedovanja, medtem ko raziskuje teme spola, običajev in kompleksnost tematike zaprisežene device. Opero izvaja ansambel Kitka, ki ga sestavlja 12 izvajalk z različnih umetniških področij, premiera bo v uprizoritvenem središču Z Space v San Franciscu. Koreografinja je Sidra Bell, scenograf Dorian Šilec Petek, oblikovalec svetlobe pa G. Chris Griffin.

Dominantna »zahodna pripoved« o zapriseženih devicah je po skladateljičinih besedah problematična predvsem zaradi razlike v moči med balkanskimi subjekti in zahodnim opazovalcem. »Slednji ima namreč navidezno avtoriteto za ocenjevanje in opredeljevanje prvega, saj ima podporo v avtoriteti izobrazbe in v zgodovini neravnovesja moči kot posledice politike in ekonomije. Baba razpira temo o tej epistemični premoči zahodnega opazovalca nad balkansko 'edinstveno nasilno in s častjo obsedeno' kulturo, ki jo mediji, antropološki viri, potopisni dnevniki in popularna kultura pogosto senzacionalizirajo, ter ponuja kritiko načinov upodabljanja Balkana, ki se pogosto zdijo le še en primer ponotranjenega kolonializma,« je pred premiero povedala Karmina Šilec.

Produkcija je nastala v sodelovanju s programom za naročila novih del s področja gledališča in glasbenega gledališča fundacije Hewlet, avtorica pa ga je razvijala v rezidencah na Inštitutu za napredne študije Radcliffe Univerze Harvard, v Berkeley Repertory Theatre in Mills College na Northeastern University. V ZDA je med drugim že izvedla projekt Toxic Psalms v produkciji zbora Carmina Slovenica, premiera je bila na festivalu Prototype leta 2015 v Brooklynu v New Yorku.