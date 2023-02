Do zadnje strani: Molče trobenta tihožitje

Natura morta se začne z barvami simbolov minljivosti – sadežev in cvetja, belih breskev in rdeče brnistre, in čeprav se pripoved zgošča v tempu velemestnega vrvenja, iz mnoštva podob izstopa nekaj barv, vselej istih, pogosto povezanih z isto predmetnostjo. Rdeča je kri, vodilen element besedila, predominantna že v prvem prizoru, v katerem sledimo pogledu, ki se iz podzemne (in s tem podzemlja) dviga na tržnico, ki je trebuh mesta in literarni topos, kjer buhti življenje in s tem tudi smrt, ki ji je vse živo zavezano.