Prav. Saj veste, da mi v uredništvu rubrike N. N. nismo ravno na liniji večinskega mnenja, kajne. Tole skrunjenje himne vseh slovenskih planincev seveda ni bilo za nikamor. Lepo vas prosimo, no. Organizatorji se lahko še dolgo tolčejo po glavi, da niso za otvoritveno slovesnost raje angažirali Igorja Pirkoviča in Prifarskih muzikantov, kot se za proslave, ki predstavljajo našo lepo državo, tudi spodobi. Potem bi to vsaj nekako zgledalo, ne pa tale čudaška avantgarda in neki bizarni spoj citer in Laibacha. Še dobro, da so na koncu vsaj Avseniki zašpilali Golico …

Neeeee! Saj se samo hecamo. Saj veste, da se mi v naši rubriki radi malo pohecamo, kajne? Če verjamete ali ne, tokrat pritrjujemo večinskemu mnenju. Tole v Kranjski Gori je bilo veličastno. O vseh drugih manj veličastnih podvigih (predragih praznih posteljah, predragih neprodanih vozovnicah in podobnem) pa vas bomo tudi še obveščali.