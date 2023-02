»To je udarec za temeljne ustavne svoboščine, ne za novinarje. Prvega, ki ga bodo obsodili, bom pomilostil, pa do zdaj nisem nikogar,« je Milanović sporočil na današnji slovesnosti ob dnevu narodne in univerzitetne knjižnice v Zagrebu.

Milanović je dejal, da vlada s takšnimi potezami varuje »neodgovornost ljudi na državnem tožilstvu«, ki, kadar jim to ustreza, informacije posredujejo medijem, »ko informacije posreduje druga stran, pa Plenkoviću to ne ustreza in bi to preganjal«.

Poudaril je še, da ne gre za vprašanje državne varnosti, ampak vprašanje ene strani proti drugi. Ob tem je ocenil, da premierja moti, da imajo te podatke tudi drugi, ne samo on, in dodal, da gre za »ultimativni cinizem«.

Milanović je sicer že v predvolilni kampanji obljubil, da v svojem predsedniškem mandatu ne bo pomilostil nikogar, ter ga doslej tudi ni.

Plenković je spremembe zakonodaje napovedal, potem ko je vlado letos pretreslo več afer, povezanih s sporočili njegovih sodelavcev. Sporočil je, da bo odtekanje informacij postalo kaznivo dejanje, in dodal, da so na pravosodnem ministrstvu oblikovali posebno delovno skupino, ki ima nalogo, da popravi stvari v zakonskih predpisih - kazenskem zakoniku in zakonu o kazenskem postopku.

Hrvaško novinarsko društvo (HND) je zaradi napovedanih sprememb, ki po oceni novinarjev predstavljajo grožnjo medijem, obvestilo evropsko novinarsko zvezo, svetovno novinarsko zvezo in evropski center za svobodo medijev ter varuhinjo človekovih pravic na Hrvaškem Teno Šimonović Einwalter.

Šimonović Einwalter je prejšnji teden že začela postopek, v katerem je od hrvaškega pravosodnega ministrstva zahtevala podrobnosti o napovedanih spremembah kazenske zakonodaje oziroma možni kriminalizaciji odtekanja informacij.

Po njenih besedah svoboda govora zajema tudi svobodo medijev, ki jo je treba varovati pred različnimi oblikami pritiskov. »Posebej bi poudarila, da je vloga novinarjev pri obveščanju javnosti ključna, posebej ko gre za teme javnega pomena,« je še sporočila v odgovoru HND.