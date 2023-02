Informacije so zbirali z ogledom kraja dejanja, ki ga je vodila preiskovalna sodnica iz Okrožnega sodišča v Ljubljani, in nadaljnjo kriminalistično preiskavo, ki jo je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani. Ugotovili so, da je bila na območje tovarne Melamin s tovornim vozilom pripeljana kemijska snov, ki je bila prečrpana v napačen rezervoar. Zaradi nekompatibilnosti kemijskih snovi je med prečrpavanjem prišlo do močne eksplozije.

Po eksploziji je prišlo še do požara, zaradi posledic dogodka pa je skupno umrlo sedem oseb, in sicer pet na kraju (trije državljani Slovenije in dva Bosne in Hercegovine), dve osebi pa čez nekaj dni na zdravljenju v Kliničnem centru Ljubljana (državljana Slovenije in Makedonije). Lažje poškodovanih je bilo tudi 32 oseb, ki so se takrat nahajale v neposredni okolici objekta. Pri teh je šlo večinoma za opekline oziroma so bile sprejete v zdravniško oskrbo zaradi vdihavanja ogljikovega monoksida.

Nastala pa je tudi večja premoženjska škoda tako na območju tovarne kot v okolici na raznih objektih in vozilih. Skupna ocenjena materialna škoda po nestrokovni oceni presega 37 milijonov evrov, so navedli policisti.

Kot so zapisali, so v okviru intenzivne in zahtevne kriminalistične preiskave ugotovili več nepravilnosti po zakonu o varnosti in zdravju pri delu in njegovih podzakonskih aktih. Ugotovili so tudi "vzročne zveze opustitve dolžnega ravnanja za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev in nastalo posledico".

Kot je v izjavi za javnost popoldne dodatno povedal vodja oddelka za splošno kriminaliteto sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana Valter Zrinski, je eden od glavnih očitkov ovadbe odgovornim, da v delovnem procesu niso bili upoštevani vsi varnostni protokoli.

"Iz ugotovitev izhaja utemeljen sum, da ravnanje ni bilo v skladu s predpisi in tehničnimi pravili o varnostnih ukrepih. Posledica tega je bila smrt sedmih ljudi, večja premoženjska škoda in več oseb z lažjimi telesnimi poškodbami, zato smo zoper štiri fizične in eno pravno osebo podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, zaradi storitve kaznivih dejanj ogrožanja varnosti pri delu po 201. členu kazenskega zakonika, za katerega se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let, in povzročitve splošne nevarnosti po 314. členu zakonika, za katerega se storilec kaznuje z zaporom do petih let," so v izjavi za javnost zapisali na PU Ljubljana. Po informacijah N1 je med ovadenimi tudi direktor Melamina Srečko Štefanič, ki pa izjav za medije v času, dokler teče preiskava, ne daje.

STA je sicer uspelo pridobiti naznanilo kaznivega dejanja, ki ga je na novomeško tožilstvo v zvezi z Melaminom septembra lani vložil Inšpektorat RS za delo. V kolikšnem delu se naznanilo prekriva z vloženo ovadbo policije, ni znano, je pa v njej inšpektorat obremenil štiri fizične osebe - direktorja Srečka Štefaniča, direktorja poslovne enote kemična industrija v Melaminu Damjana Murna ter še dva druga zaposlena v podjetju.

Štefaniču inšpektorat med drugim očita, da ni določil odgovornosti odgovornih oseb za izvajanje nadzora nad opravljanjem varnega dela, da ni ustrezno ocenil primernosti uvedenih varnostnih ukrepov, ki bi preprečili, da bi delavec prečrpal napačno snov v rezervoar z epiklorohidrinom, in da ni določil postopka izvajanja notranjega nadzora nad spoštovanjem ukrepov za varno delo. Murnu pa inšpektorji med drugim očitajo, da ni zagotovil ustreznega vodenja procesa prečrpavanja epiklorohidrina, ker ni zagotovil, da bi bilo v postopek odobritve prečrpavanja vključenih več delavcev.

V opisu, kako je prišlo do nesreče, sicer inšpektorat navaja, da je usodnega dne družba Transport Vodenik v ladijskem kontejnerju pripeljala surovino dietiltriamin. Voznik je odnesel dokumentacijo zaposlenemu v Melaminu, nato pa namesto na pretakališče za raztovor dietiltriamina zapeljal na pretakališče za raztovor epiklorohidrina. Zaposleni v Melaminu je vzel vzorec pripeljane snovi, označil, da gre za vzorec epiklorohidrina in ga poslal v službo kakovosti. Še preden so bili znani rezultati, za kakšno snov gre oz. kakšna je njena kakovost, so začeli pripeljani dietiltriamin prečrpavati v cisterno za epiklorohidrin, zaradi česar je prišlo do eksplozije. Ker je za prečrpavanje epiklorohidrina zaradi varnosti potreben poseben adapter, so uporabili tudi tega.

Inšpektorat ugotavlja, da Melamin pri tem ni določil varnostnih pravil glede uporabe adapterja, prav tako ni določil dodatnega nadzora nad prečrpavanjem nevarnih snovi, pač pa je to prepustil enemu delavcu, čeprav je imel na voljo dovolj kadrov.

V Melaminu je 12. maja lani odjeknila silovita eksplozija, ki ji je sledil požar. Pri tem je umrlo sedem delavcev, več kot 30 ljudi je bilo poškodovanih. Do eksplozije je prišlo zaradi napake pri prečrpavanju dietiltriamina iz avtocisterne v rezervoar z epiklorohidrinom. Dogodek velja za doslej najhujšo delovno nesrečo v Sloveniji.