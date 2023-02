Boštjan Lindav je pomožne policiste ob izreku dobrodošlice spomnil, kako pomemben del policijske strukture so in kako cenjena je njihova pomoč v različnih izrednih situacijah. »Vi ste tisti, ki jih vpokličemo, ko je to najbolj potrebno. Potrebujemo vas zlasti ob naravnih in drugih nesrečah, ko je huje ogrožena javna varnost, v primerih izrednega stanja in v podobnih okoliščinah,« je dejal.

Ob tem je dodal, da so bila zadnja leta, zlasti od migracijske krize dalje, za policijo preizkušnja vzdržljivosti in zmogljivosti. Pri tem se je po njegovem izkazalo, kako pomemben je skupinski duh in kaj vse zmorejo, ko strnejo vrste.

Tudi v prihodnosti jih po njegovem čakajo številni izzivi, s katerimi se bodo, okrepljeni tudi s svežo močjo, lažje spoprijeli. »Policija je namreč institucija, ki vzbuja zaupanje in na katero se državljani in državljanke, ne glede na vse, lahko vedno zanesejo. In to je izjemnega pomena,« je dejal Lindav.

Slovesno zaprisego za celotno generacijo, ki jo sicer sestavljata dve skupini, je prebral David Dvoršak, starešina prve skupine, medtem ko je starešina druge skupine Matjaž Merhar na kratko predstavil usposabljanje.

Tokratna deseta generacija pomožne policije je strokovno-teoretični del osnovnega usposabljanja opravljala v vadbenem centru v Gotenici, in sicer v dveh skupinah od začetka novembra do sredine decembra preteklega leta. Praktični del je prav tako v dveh skupinah potekal v policijskih enotah v drugi polovici novembra in ves december, so še sporočili iz policije.