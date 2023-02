Predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič Čujovič je v izjavi za medije ocenila, da na današnjih pogajanjih ni bilo »nič konkretnega« in da se še vedno pogovarjajo o »konceptu, kako bodo sestavljeni plačni stebri v našem sistemu«. Vladna stran jim je po besedah sindikalistke predstavila dodatno analizo plač v Evropi, kar so sicer pripravili že prejšnji teden.

Na vprašanje, ali je mogoče do 1. aprila oblikovati steber, je Ilešič Čujovič dejala, da je »z veliko dobre volje in dela vse mogoče«. »Mi smo pripravljeni trdo delati za to, da izboljšamo plačni sistem v zdravstvu in socialnem varstvu,« je dejala in dodala, da je zaenkrat preveč neznank, da bi bila optimistična.

Tudi po besedah podpredsednika Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides Gregorja Zemljiča na današnjih pogajanjih ni bilo ničesar odločilnega, a kot je dodal, je do 1. aprila še nekaj časa. Danes jim je vladna stran predstavila nekoliko konkretnejša izhodišča, na katerih lahko po besedah Zemljiča sindikati gradijo in dajejo protipredloge. »Glavni današnji dogovor je, da sindikalna stran bolj kompleksno pripravi svoje videnje celotnega zdravstvenega stebra in njegovih posameznih delov«, je dejal.

Minister je optimist

Ko bodo prejeli odgovor sindikatov, bo vladna stran nadaljevala z izračuni tudi v tarifnem delu, o katerem danes sicer še niso govorili, pa je v izjavi za medije dejal minister za zdravje Danijel Bešič Loredan.

Je pa vladna stran sindikatom predstavila »izjemno konkretna izhodišča plačnih razmerij po Evropi, in tega, kar bi mi lahko naredili«. »Iz skoraj iz 600 kategorij poklicev, ki jih imamo v zdravstvu, bi radi zadevo popolnoma zreducirali, da bi bile posamezne skupine med seboj primerljive, da definiramo osnovno plačo v 40-urnem delavnikov, da definiramo, koliko dopusta, različnih dodatkov ohranimo,« je dejal.

Današnji sestanek je ocenil kot konstruktivnega. »Osebno sem optimist, da bomo do 1. aprila oblikovali steber, ki bo v temelju naslovil vse tisto, s čimer se v zdravstvu soočamo danes in ki bo usmerjen daleč v prihodnost,« je še dejal minister za zdravje.