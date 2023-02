Po podatkih palestinskega ministrstva za zdravje v Ramali so bili umrli stari od 23 do 72 let. Poleg tega je bilo v spopadih ranjenih okoli 80 ljudi, od katerih jih je najmanj šest v kritičnem stanju, poročajo tuje tiskovne agencije.

Izraelske sile naj bi med racijo v Nablusu obkolile eno od hiš, zaradi česar je prišlo do spopadov s palestinskimi borci. Slišati naj bi bilo tudi več eksplozij, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so se izraelski vojski iz mesta umaknili po treh urah.

Od začetka leta so izraelske sile sicer ubile več kot 50 Palestincev, medtem ko je letos v napadih Palestincev doslej umrlo devet izraelskih civilistov, ena Ukrajinka in en policist.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken se je minulo soboto pogovarjal z izraelskim premierjem in vodjo najbolj desne vlade v zgodovini Izraela Benjaminom Netanjahujem, kot tudi s palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom. Oba je pozval, naj ponovno vzpostavita mir na območju.