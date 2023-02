Predstojniki poudarjajo, da se težave v primarnem zdravstvu po državi kopičijo že leta, nanje pa da so v ZD Ljubljana ves čas opozarjali, odločevalcem pošiljali predloge za izboljšanje, a žal niso bili slišani. »Zdaj se vse težave, ki smo jih napovedovali, usmerja le v iskanje krivca pri vodstvu ZD Ljubljana. Vse to pa zelo slabo vpliva na odnos pacientov do naših zaposlenih. Zato ne moremo več sprejeti številnih in nenehnih očitkov, ki se jih vsakodnevno moramo braniti,« so poudarili.

Velika večina zaposlenih po njihovih navedbah dela odlično. »V teh težkih časih bi se zato morali vsi skupaj vprašati, kaj želimo doseči in kako lahko skupaj prispevamo za boljši danes in boljši jutri« so dodali. Zato vse, ki se ukvarjajo le z blatenjem vodstva in ZD Ljubljana, opozarjajo, da s tem spodbujajo le nasilje, kar se že pozna v ambulantah. Opažajo, da so uporabniki pod vplivom negativnih objav in da se najverjetneje ne zavedajo, da s tem vplivajo tudi na zdravstveno obravnavo.

Odločevalcem predlagajo, da sedejo za mizo, preučijo vse predloge, ki so jih iz ZD Ljubljana posredovali v preteklih letih, sami pa želijo le v miru opravljati svoje delo.

Odnosi med zaposlenimi v ZD Ljubljana naj bi bili zelo dobri

Ob očitkih o slabih odnosih znotraj ZD Ljubljana predstojniki poudarjajo, da anonimni anketi, ki so ju opravili med zdravstvenimi delavci in drugimi zaposlenimi, kažeta, da so odnosi med zaposlenimi v ZD Ljubljana zelo dobri, da si pomagajo med seboj ter da jim je omogočeno izražati svoja mnenja, tudi če so drugačna.

Odhodi iz dejavnosti družinske medicine so, tako predstojniki, večinoma posledica dalj časa trajajoče preobremenjenosti z delom in administrativnimi nalogami. V določenih primerih pa so odhodi povezani tudi z možnostjo večjega zaslužka in drugačne organizacije delovnega časa v primeru zaposlitve pri koncesionarjih ali v gospodarstvu. Ob tem opozarjajo, da se bodo ob večjem kadrovskem primanjkljaju na določenih področjih in neustreznem vrednotenju dela trenutne težave samo še dodatno poglabljale, če ne bo prišlo do korenitih reform.

Pod sporočilo za javnost so se podpisali predstojnica Inštituta za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva ZD Ljubljana Zalika Klemenc Ketiš, predstojnica enote Bežigrad Liljana Klančnik, predstojnica enote Center Robertina Benkovič, predstojnik enote Moste-Polje Igor Krunić, predstojnica enote Šentvid Mojca Prica, predstojnik enote Šiška Andrej Divjak, predstojnica enote Vič-Rudnik Katja Dejak Gornik in predstojnica enote Splošne nujne medicinske pomoči ZD Ljubljana Marija Matejka Škufca Sterle.