»Ključno je, kako bo Evropa kot celota naslovila to vprašanje, in prvi koraki so bili že narejeni. Gre za kompleksen problem, ki bo zagotovo na dnevnem redu vseh letošnjih zasedanj voditeljev EU,« je dejal slovenski premier Robert Golob. Dodal je, da je treba več delati na integraciji migrantov, na sodelovanju s tranzitnimi državami ter na odprtem dialogu z državami izvora.

Luksemburški premier Xavier Bettel pa je izpostavil, da gradnja zidov na mejah nikakor ni rešitev, čeprav morda določene države in njihovi voditelji zagovarjajo takšen pristop. »Strinjamo se, da potrebujemo nadzor, da potrebujemo skupna pravila, toda iz Evrope ne smemo narediti trdnjave,« je dejal.

Poleg migracij sta premierja v pogovorih naslovila še bilateralno sodelovanje in sodelovanje Slovenije z državami Beneluksa - Belgije, Nizozemske in Luksemburga, pri čemer sta izpostavila področje vesoljskih tehnologij, dotaknila pa sta se tudi vojne v Ukrajini in razmer na Zahodnem Balkanu.

Luksemburškega premierja Bettela bo danes popoldne sprejela tudi predsednica republika Nataša Pirc Musar, na programu ima tudi srečanje s predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič.