Razvojni inštitut Petra Novaka v Vojniku se razteza na 6400 kvadratnih metrov površin, v njem pa bodo med drugim prostori za mlada podjetja in startupe, kjer bodo lahko pod okriljem številnih strokovnjakov realizirali svoje ideje in potenciale. Inštitut bo poleg mentorstva nudil tudi sodobno avtomatizirano in robotizirano proizvodnjo, ki bo omogočala hitro in visoko kakovostno lansiranje izdelkov po vsej Evropi, je na novinarski konferenci povedal generalni direktor Mika Franci Pliberšek.

V sklopu razvojnega centra že delujejo testne komore, kjer ustvarjajo različne klimatske pogoje, s katerimi simulirajo vse podnebne lokacije po svetu, od Celja in Osla do Miamija in Toronta. Sodobno opremljeni prostori in strokovnjaki bodo ustvarjali inovacijski ekosistem, ki bo omogočil vrhunsko okolje za mlade kot tudi za uveljavljene razvojne kadre, ki bodo sledili skupnemu poslanstvu po kakovosti bivanja.

Posebnost inštituta bosta tudi velika konferenčna soba in snemalni studio, kjer bodo večinoma potekala izobraževanja, ozaveščanja in družabni dogodki. S tem bodo prispevali tudi k bolj živahnemu gospodarskemu utripu, ki bo v Celju na več ravneh povečal blaginjo občanov.

Pliberšek: Pomembno je, da se ljudje začnemo zavedati pomena kakovosti zraka v prostorih

Po napovedih Pliberška bo inštitut razdeljen na dva dela, in sicer razvojni ter proizvodni. Stavba bo energetsko varčna z geosondami, lastno sončno elektrarno in prezračevalnimi napravami. »Pomembno je, da se ljudje začnemo zavedati pomena kakovosti zraka v prostorih in da dobimo informacije, ki so relevantne in resnične. Ravno zaradi tega bo eden izmed glavnih stebrov inštituta tudi ozaveščanje o kakovosti bivanja, predvsem zraka, vode in pa kakovostne hrane ter mentalnega zdravja,« je dejal Pliberšek. Dodal je, da je vizijo o inštitutu dobil pred tremi leti in je to njegov poklon pokojnemu slovenskemu strojnemu inženirju in strokovnjaku za toplotno tehniko in energetiko Petru Novaku.

Direktorica inštituta Branka Viltužnik je dejala, da se v Miku zavzemajo za kakovost bivanja in v tej smeri želijo delovati naprej. Ta znanja bodo v okviru inštituta nadgrajevali, da bodo v celoti pokrili celotno kakovost bivanja in bodo ta del celostno obravnavali, tako z vidika produktov kot tudi predaje znanj, ozaveščanja in povezovanja. Inštitut se bo ukvarjal s kakovostjo bivanja doma, v pisarnah, šolah, domovih za starejše in drugod.

Za razvoj novih produktov bodo poleg znanja na voljo tudi proizvodnja, oprema in razvojne delavnice, ki jih bodo v prvi vrsti uporabljali za svoje potrebe, preko programov pa ponudili tudi svojim deležnikom, ki bodo vključeni v ekosistem.