Ciklon je v torek zvečer dosegel kopno na vzhodu Madagaskarja v regiji Mananjary in se trenutno pomika proti zahodu. Poplavljenih ali poškodovanih je bilo več kot 3000 hiš, več kot 11.000 ljudi pa so morali premestiti v zasilna zavetišča, še navaja BNGRC.

»Oslabljeni ciklonski sistem nadaljuje svojo pot nad ozemljem Madagaskarja,« pri čemer se je povprečna hitrost vetra zmanjšala na 65 kilometrov na uro, je po navedbah AFP sporočila francoska meteorološka služba Meteo-France.

Ciklon Freddy se je pred tem pomikal mimo otokov Mauritius in Reunion vzhodno od Madagaskarja, vendar je povzročil manj škode, kot so se bali, saj ni dosegel kopnega. Po napovedih naj bi danes do večera prešel Madagaskar in do petka nekoliko oslabljen dosegel Mozambik na vzhodni obali Afrike.

V sezoni ciklonov, ki običajno traja od novembra do aprila, nad jugozahodnim delom Indijskega oceana vsako leto zabeležijo približno deset tovrstnih tropskih neviht ali ciklonov.