Raziskovalci imajo mnogokrat dobre inovativne ideje in tehnološke rešitve, izziv pa nastane pri vstopu na trg. Brez ustrezne podpore se ta pot pogosto hitro konča in prebojne inovacije ostanejo le v predalih laboratorijev, so v LUI pojasnili na današnji novinarski konferenci. Zveza DeepTech Alliance (DTA) združuje devet globalno prepoznanih organizacij, ki so vodilna evropska okolja na področju podpore najbolj prebojnih inovacij.

LUI je prva organizacija iz širše regije, ki ji je uspel preboj v to ekskluzivno skupnost. Po navedbah direktorja LUI Jakoba Gajška člani DTA aktivno razvijajo svoja okolja in prepoznavajo najboljša podjetja, ki jih skupaj preko zveze povezujejo s partnerskimi korporacijami in investitorji. Cilj zveze je povečati uspešnost tehnološko najbolj naprednih in globalno ambicioznih startupov s celovito podporo.

»Vstop LUI v DeepTech Alliance je ogromna potrditev našega dosedanjega dela pa tudi razvitosti celotnega ekosistema tako na Univerzi v Ljubljani kot v vsej Sloveniji. Nalaga nam veliko odgovornost, hkrati pa je odlična priložnost za prebojne startupe iz Slovenije in okoliških držav, da preko nas pridejo v prvo ligo, kamor tudi spadajo. Naša celotna regija je že od nekdaj izjemno močna v tehnologiji, prebojni startupi so logičen naslednji korak.« pojasnjuje Gajšek.

Prebojno tehnološko oziroma 'deeptech' podjetništvo temelji na naprednih tehnologijah kot so umetna inteligenca, avtonomnimi sistemi, robotika, biotehnologija, medicinske naprave, čista tehnologija in druga področja, kjer sama tehnološka osnova predstavlja močno konkurenčno prednost.

Rektor Majdič: Univerza v Ljubljani že dolgo podpira podjetništvo

Kot je ob tej priložnosti poudaril rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič, univerza že dolgo podpira podjetništvo in skupaj z LUI že 12 let organizira Rektorjevo nagrado za naj inovacijo. Iz tega tekmovanja, ki spodbuja študente in raziskovalce UL h komercializaciji, se je razvilo več podjetij, ki še danes uspešno poslujejo. Kot dodatno spodbudo sta Pisarna za prenos znanja UL in LUI leta 2020 zagnala Inovacijski sklad, ki raziskovalne ekipe UL podpira s financiranjem dviga tehnološke pripravljenosti in s tem industriji oziroma trgu.

»Univerza v Ljubljani se z vstopom v DTA pridružuje skupini najboljših univerz v evropskem prostoru, kar dokazuje pomembnost prenosa znanja in inovacij v gospodarstvo. LUI bo v tem forumu slovenskim prebojnim startupom omogočil dostop do vodilnih evropskih korporacij. Na tej skupni poti, z okrepljenim sodelovanjem, bomo še naprej delali za preboj in dodano vrednost znanost v gospodarstvu in družbi,« vstop LUI v to izbrano skupnost pozdravlja Majdič.

MIZŠ se zaveda pomembnosti dejavnosti prenosa znanja, ki jo podpira že vrsto let. S financiranjem Konzorcija za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo, se je omogočila okrepitev pisarn za prenos znanja, večja povezanost in prenos dobrih praks med javnimi raziskovalnimi organizacijami. Ta Konzorcij je pomenil velik preboj za komercializacijo slovenske znanosti, ki po svojih rezultatih na prebivalca precej presega evropsko povprečje.

Minister Papič: Eden mojih glavnih ciljev je spodbujanje znanstvenih inovacij.

Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič je v skladu s tem pojasnil, da je »eden od mojih glavnih ciljev spodbujanje znanstvenih inovacij. K temu bo prispevala Agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost, ki bo imela dva stebra; en steber bodo še naprej ostale temeljne raziskave, ki so osnova vsega, drug steber pa bo inovacijski. To pomeni, da bo lahko tisti, ki bo zaključi temeljni projekt, nadaljeval delo v inovacijskem delu. V tem delu se bo akademska skupnost povezovala z gospodarstvom in širšo družbo"«

V okviru novinarske konference sta svoje izkušnje delila tudi Tomaž Bizjak in Matija Gatalo, ustanovitelja visokotehnološkega startupa ReCatalyst, ki je pred dvema letoma nastal ob pomoči in podpori LUI, danes pa se že resno pogovarja z investitorji.