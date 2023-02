V bolnišnico v kraju Zaječar na vzhodu Srbije so včeraj popoldan pripeljali hudo pretepeno dveletno deklico Petro, ki so jo zdravniki skušali oživiti, a ji ni bilo več pomoči. Uro kasneje je umrla. V bolnico naj bi jo po enih informacijah prinesla mama, po drugih pa teta, ki je po navedbah srbskega Kurirja deklico na robu smrti našla v njenem vozičku. Mala Petra naj bi bila v glavo modra, modrice in druge poškodbe pa dobro vidne. Po poročanju srbskega Blica je bila ženska celo priča svakovega napada na malčico, njena sestra, dekličina mama, pa naj bi samo stala zraven in gledala. Po neuradnih informacijah se je očim nanjo spravil tako z rokami kot brcami.

Mama in očim v priporu

23-letno mamo in 26-letnega očima je policija aretirala. »On je osumljen, da je v najemniškem stanovanju v kraju Zaječar večkrat po glavi udaril dvoletno hčer svoje izvenzakonske partnerke in jo hudo poškodoval. Otroka so odpeljali v bolnišnico, kjer je umrl,« srbski Blic poroča o poročilu notranjega ministrstva. Njemu naj bi očitali nasilje v družini, njej zanemarjanje otroka. Dekličina mama naj bi namreč vedela, da je bil partner do malčice nasilen tudi že v preteklosti, a ga ni prijavila policiji, temveč je pustila, da jo tepe še naprej. Srbski mediji sicer poročajo še, da bi policija lahko obravnavala tudi sum uboja. Dvojica je v priporu, mamo naj bi zaslišali še danes, za deklico pa so že odredili obdukcijo. Ta bo tudi pokazala razsežnosti njenih poškodb, pa tudi natančen vzrok smrti.

Mučil psa

Za medije je spregovoril dekličin dedek, oče njene mame. Po njegovih navedbah se je njegova hči k novemu partnerju z otroki preselila konec prejšnjega oziroma v začetku tega leta. »Doma ji ni bilo všeč, ker ni mogla početi vsega, kar se ji je zahotelo. Z Milošem sta se ujela, zato se je preselila na drugo stran potoka. On ima še dva otroka od prej,« je povedal Ljubinko in dodal, da naj bi Mišo, kakor so klicali Miloša, rad posegel po nedovoljenih drogah. Po navedbah lokalnega centra za socialno delo so družino poznali in jo spremljali že od leta 2016, a prijav o zanemarjanju in zlorabi otrok(a) ni bilo, kakor tudi ni nihče staršev prijavil zaradi nasilja.

Po navedbah prijateljev in znancev para pa naj bi imel 26-letnik prav zaradi nasilja v preteklosti že posle s policijo. »Nekdo ga je prijavil zaradi mučenja psa. Z vrvjo mu je zvezal noge, da ni mogel hoditi, potem pa ga je tepel in ga odvrgel pred neko zapuščeno hišo, kjer ni ljudi. Kuža je cvilil in lajal, a ga je utišal. Pustil ga je ležati tam, da bi umrl. Na srečo ga je nekdo našel in rešil, Miloša pa prijavil,« je eden od njegovih znancev povedal za srbski Kurir.