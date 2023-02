Z ogledom kraja dejanja, ki ga je vodila preiskovalna sodnica iz Okrožnega sodišča v Ljubljani, in nadaljnjo kriminalistično preiskavo so policisti ugotovili, da je do nesreče prišlo, ker so kemijske snovi, ki jih je v podjetje pripeljalo tovorno vozilo, prečrpali v napačen rezervoar. Zaradi nekompatibilnosti kemijskih snovi je med prečrpavanjem prišlo do močne eksplozije in posledično do požara.

Zaradi posledic dogodka je skupno umrlo 7 oseb. Pet oseb je umrlo na kraju eksplozije. Od tega so bili trije državljani Slovenije in dva Bosne in Hercegovine. Dve osebi pa sta umrli čez nekaj dni na zdravljenju v Kliničnem centru Ljubljana. Šlo je za državljana Slovenije in Makedonije. Lažje poškodovanih je bilo še 32 oseb, ki so se v času eksplozije nahajale v neposredni okolici objekta. Utrpele so lažje opekline oziroma so bile sprejete v zdravniško oskrbo zaradi vdihavanja ogljikovega monoksida. Nastala je tudi večja premoženjska škoda tako na območju tovarne kot v okolici na raznih objektih in vozilih. Skupna ocenjena materialna škoda po nestrokovni oceni presega 37 milijonov evrov, so sporočili s PU Ljubljana.

»V okviru intenzivne kriminalistične preiskave je bilo ugotovljenih več nepravilnosti, ki so pravno formulirane zlasti v Zakonu o varnosti in zdravju pri delu in njegovih podzakonskih aktih. Ugotovljene so bile vzročne zveze opustitve dolžnega ravnanja za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev in nastalo posledico,« so pri PU Ljubljana zapisali v sporočilu za javnost. »Iz ugotovitev izhaja utemeljen sum, da ravnanje ni bilo v skladu s predpisi in tehničnimi pravili o varnostnih ukrepih. Posledica tega je bila smrt sedmih ljudi, večja premoženjska škoda in več oseb z lažjimi telesnimi poškodbami, zato smo zoper štiri fizične in eno pravno osebo podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, zaradi storitve kaznivih dejanj Ogrožanje varnosti pri delu po 201. členu Kazenskega zakonika (za katerega se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let) in Povzročitev splošne nevarnosti po 314. členu Kazenskega zakonika (za katerega se storilec kaznuje z zaporom do petih let).«