Obračun Liverpoola in Reala se je začel po željah rdeče zasedbe, ta je povedla v četrti minuti, ko je po podaji Mohameda Salaha z desne strani Darwin Nunez s peto ukanil Thibauta Courtoisa v Realovih vratih.

Liverpool je bil prek Salaha nevaren tudi v 12. minuti, v 14. pa je Egipčan izkoristil gromozansko napako Courtoisa, ki je bil nespreten pri ravnanju z žogo, tako da mu jo je odvzel in jo potisnil v mrežo za 2:0.

V 21. minuti je Vinicius Junior zmanjšal zaostanek z lepim diagonalnim strelom malce z leve strani z roba kazenskega prostora. Tri minute pozneje je bilo spet vroče pred Realovimi vrati, a domačim ni uspelo žoge iz bližine poslati v mrežo. Pri gostih je nato zaradi poškodbe moral iz igre David Alaba, Vinicius Junior je bil v 30. minuti znova nevaren, Alisson Becker pa je dobro posredoval.

Toda v 36. minuti si je tudi Alisson privoščil velikansko napako, ko je žogo pri izbijanju nabil v Viniciusa Juniorja, od njega pa se je žoga odbila v gol. V 47. minuti je Real poskrbel za preobrat, po podaji Luke Modrića z leve strani je z glavo zadel Eder Militao.

Osem minut pozneje je Karim Benzema s "pomočjo" Joeja Gomeza dosegel še četrti gol Reala, Francoz pa je v 67. minuti dosegel še svoj drugi gol na tekmi za končnih 5:2.

V Frankfurtu je gostovala zasedba, ki v italijanski ligi zanesljivo koraka proti naslovu prvaka, njena ključna igralca pa sta napadalca Hviča Kvarachelia in Victor Osimhen.

Toda svoje napadalno orožje ima v tej sezoni tudi Frankfurt, prav Randal Kolo Muani, ki ima v nemški ligi deset golov in prav toliko podaj, je prvi nevarno meril na tekmi, a zgrešil malce z desne strani.

V 20. minuti je prvič poskusil Kvarachelia, ki je imel v 36. minuti na voljo celo najstrožjo kazen, vendar je Kevin Trapp njegov strel obranil. Enajstmetrovko je sicer priigral Osimhen, njegov soigralec Hirving Lozano pa je pred tem zadel vratnico.

Prav Lozano pa je v 40. minuti podal pred vrata Eintrachta, kamor je stekel Osimhen in zadel za 1:0. Vsega nekaj sekund pozneje je ista naveza spet poskrbela za zadetek, a je bil Osimhen v prepovedanem položaju.

Trapp je v 56. minuti dobil nov dvoboj s Kvarachelio, v 58. minuti pa so domači ostali brez izključenega Koloja Muanija. Napoli je to unovčil v 65. minuti, po podaji Kvarachelie je zadel Giovanni di Lorenzo. Neapeljčani so bili boljši tekmec in bi lahko še izdatneje napolnili mrežo sicer razpoloženega Trappa.

V sredo bo Inter Samirja Handanovića igral proti Portu, Leipzig Kevina Kampla pa proti Manchester Cityju. Slednji ne bo mogel računati na Kevina De Bruyneja in Aymerica Laporta.

Prejšnji teden so nogometaši Borussie Dortmund z 1:0 premagali Chelsea, Benfica v gosteh Club Brugge z 2:0, Paris Saint Germain, ki je danes potrdil, da si je Neymar konec tedna zvil gleženj in poškodoval vezi (ni pa znano, koliko časa bo manjkal), je izgubil proti Bayernu iz Münchna z 0:1, Milan pa je z 1:0 premagal Tottenham.

Povratne tekme bodo 7., 8., 14. in 15. marca. Žreb četrtfinalnih in polfinalnih parov bo nato 17. marca, četrtfinalni obračuni pa bodo na sporedu 11., 12. s prvimi ter 18. in 19. aprila s povratnimi tekmami. Prvi polfinalni tekmi bosta 9. in 10. maja, povratni pa teden dni pozneje. Finale bo 10. junija v Istanbulu.