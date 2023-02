»Norih« preobratov pri nogometaših Reala iz Madrida, ko niso bili le na robu izpada, temveč so že močno viseli čezenj, smo se v prejšnji sezoni lige prvakov, ki so jo naposled tudi osvojili, že navadili. No, letos so za prvega poskrbeli že kar na prvi tekmi osmine finala proti Liverpoolu. Jasno, težko je po 14 minutah tekme, podrejenem položaju in zaostanku z 0:2 govoriti, da je dvoboj odločen. A marsikatero moštvo, če ne kar velika večina, bi se, potem ko bi prejelo prvi gol v 4. minuti (prefrigano ga je med tekom s peto zabil v tej sezoni večkrat kritizirani Darwin Nunez) in drugega deset minut kasneje po veliki napaki vratarja (neprevidnost Thibauta Courtoisa), ob hkratnem pritisku ekstatičnega Anfielda, zlomilo. Ne pa tudi Real Madrid ...

Negativni Liverpoolovi rekordi

»Nikoli se ne predamo, vselej se odzovemo,« je po tekmi povedal Courtois. In res – kot bi se ne zgodilo nič posebnega, je četa trenerja Carla Ancelottija igrala naprej svojo tekmo in do polčasa izenačila z dvema goloma Viniciusa Juniorja; prvi je padel po izjemnem samostojnem vložku, pri drugem je vratar Liverpoola Alisson Becker »vrnil uslugo« Courtoisu in nastreljal »​Vinija« tako, da se je žoga odbila v mrežo. V drugem delu je za preobrat z golom z glavo po predložku Modrića poskrbel Eder Militao, ob nebogljenih gostiteljih pa se je zdelo, kot da se ve, da mora gol doseči še najboljši strelec lanske lige prvakov, ki v tej sezoni še ni zadel, Karim Benzema. A zakaj bi le enega, ko lahko dva, za zmago s 5:2, obenem pa je Francoz postal prvi igralec v zgodovini, ki je zadetek v ligi prvakov dosegel v kar 19 zaporednih koledarskih letih.

»Začetek je bil izjemen, natanko takšen, kot smo si želeli. Tudi prvi polčas nasploh je bil, razen prejetih golov, zelo dober. Tretji gol pa nas je presekal,« je po tekmi povedal Liverpoolov trener Jürgen Klopp, medtem ko je branilec Reala Madrid Antonio Rüdiger povzel misli večine: »V nogometu še nisem doživel česa takšnega, kot se je zgodilo tokrat.« Pri čemer ni bil edini. Liverpool je namreč postal prva ekipa v zgodovini lige prvakov, ki je povedla z 2:0 in nato tekmo izgubila s tremi goli razlike, pred tem na domači evropski tekmi nikoli ni prejel niti štirih, kaj šele pet golov, sploh prvič v evropskih tekmovanjih pa je ob tem prvo tekmo na izločanje na domačem igrišču izgubil proti neangleškemu klubu! Edini, ki je lahko iz vsega skupaj pri L'poolu potegnil kaj pozitivnega, je bil tako Mohamed Salah, ki je z 42. golom na evropskih tekmovanjih za rdeče postal najboljši klubski strelec v Evropi (za gol je prehitel Stevena Gerrarda), s svojim skupno 44. golom v ligi prvakov pa se je na lestvici najboljših afriških strelcev izenačil z Didierjem Drogbajem.

Napoli še naprej blesti

Ko na eni tekmi igrata Liverpool in Real Madrid, lanska finalista, in za nameček postrežeta še z igro, s kakršno sta, je druga pač samodejno potisnjena na stranski tir. A spregledati seveda vseeno ne gre, da je v Frankfurtu proti Eintrachtu še eno bleščečo predstavo več v tej sezoni uprizoril Napoli. Za zmago z 2:0 je dosegel še 21. in 22. gol v tej sezoni lige prvakov, kar je največ med vsemi, ob tem da je Gruzijec Kvicha Kvaratskhelia, ki je prispeval podajo za 2:0 (zadel je Giovanni Di Lorenzo), v prvem polčasu zapravil enajstmetrovko, strelec prvega gola v 40. minuti Victor Osimhen pa je le minuto kasneje zadel še enkrat, a je bil za malenkost v prepovedanem položaju. »Največjo napako bi storili, če bi mislili, da je že vse odločeno,« je po tekmi strasti miril trener Napolija Luciano Spalletti, da v Neapelj na povratno tekmo ne bodo odpotovali kot turisti, pa je napovedal tudi Eintrachtov trener Oliver Glasner.