Francoska vlada se za pokojninsko reformo, ki vključuje zvišanje upokojitvene starosti z 62 na 64 let, bori na dveh frontah: na ulici in v parlamentu. Po raziskavi, ki jo je objavil konservativni dnevnik Le Figaro, reformi nasprotuje kar 68 odstotkov Francozov, 59 odstotkov pa jih podpira splošno stavko, napovedano za 7. marec, ko naj bi se življenje v Franciji povsem ustavilo.

V parlamentu je razprava o reformi potekala petnajst dni. Posebej burno je bilo zadnjo uro, v petek opolnoči, ko so sredi sklepnega govora vidno izčrpanega ministra za delo Olivierja Dussopta, ki je kot nosilec reforme vseh 15 dni sedel v skupščini, poslanci leve Nepokorjene Francije zapustili sejo s pesmijo rumenih jopičev. Dussopt, ki je kot nekdanji socialist žrtev neprestanih žalitev levice, je eksplodiral in tulil za njimi: »Petnajst dni ste me žalili! Kar pojte! A ne boste nas zlomili, še vedno smo tu, pred vami, za reformo!«

Voda na mlin Marine Le Pen

Pred tem zaradi obstrukcije, zmerjanja in vpitja 75 poslancev Nepokorjene Francije v skupščini v petnajstih dneh ni bilo priložnosti za vsebinsko razpravo o pokojninski reformi. Zaradi njihovih več kot 20.000 amandmajev so poslanci v vsem tem času od dvajsetih členov zakona obravnavali le dva, do glasovanja pa sploh ni prišlo. Z agresivnostjo in radikalnostjo si je Nepokorjena Francija odtujila zaveznike na levici, dogajanje pa je bilo voda na mlin Nacionalnemu zboru populistke Marine Le Pen, ki je reformi nasprotoval predvsem z molkom ter ustvarjal videz mirne, resne in zmerne stranke. Komentatorji ocenjujejo, da se bo jeza Francozov zaradi reforme verjetno prelila v še večjo podporo Nacionalnemu zboru.

V drugi polovici marca bi skupščina sicer lahko glasovala o zakonu, ko bo prejela od senata predelani zakonski predlog reforme. Vlada, ki nima absolutne večine, pa lahko uporabi tudi ustavno določilo, ki ji omogoča sprejetje zakona z odlokom, to je brez glasovanja v skupščini in senatu.

Ob vprašanju, ali podpreti Macronovo pokojninsko reformo, pa je prišlo do razkola v desni Republikanski stranki, za katero mnogi analitiki ocenjujejo, da bi lahko vladi omogočila absolutno večino. Novi voditelj stranke, 57-letni Eric Ciotti je odstavil svojega namestnika 36-letnega Auréliena Pradiéja, ker se ni hotel podrediti njegovi odločitvi o podpori reformi.