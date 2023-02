Bolj različne poglede na razloge za začetek vojne v Ukrajini in na trenutne razmere, kot sta jih včeraj v svojih govorih predstavila ruski in ameriški predsednik Vladimir Putin in Joe Biden, bi težko dobili. Prav tako ne bi mogla biti bolj različna scenografija – ameriški predsednik je pol ure govoril pred varšavskim gradom pred več tisoč poljskimi državljani, Putin je skoraj dve uri govoril pred več sto predstavniki obeh domov ruskega parlamenta in druge politične elite, med katerimi pa ob boku Sergeja Lavrova, Sergeja Šojguja, Dmitrija Medvedjeva in patriarha Kirila ni bilo v nemilost Kremlja padlega šefa Wagnerjeve skupine Jevgenija Prigožina.

V govorih obeh predsednikov ni bilo ne duha ne sluha o mirovnih predlogih za končanje konflikta. Ruski predsednik je, nasprotno, napovedal, da Rusija začasno prekinja sodelovanje v pogodbi z ZDA Novi Start o omejevanju strateške jedrske oborožitve. Njune poudarke smo strnili v naslednjem vodniku skozi politično najbolj nabit dan tik pred prvo obletnico začetka ruske invazije.

1. Odgovornost za vojno

Tudi po letu dni agresije na svojo sosedo je Putin odgovornost za začetek vojne pripisal Zahodu: ta je po njegovem konflikt začel, ker hoče uničiti Rusijo, medtem ko Rusija uporablja nasilje, da bi to vojno končala. »Ne vojskujemo se proti ukrajinskemu ljudstvu, to je postalo talec svoje vlade,« je dejal Putin in Ukrajini spet odrekel državnost, saj da gre za zgodovinsko območje, ki pripada Rusiji.

Ameriški predsednik se je kar neposredno lotil znanih ruskih očitkov. Njegove besede, da ne poskušajo nadzirati Rusije in je ne poskušajo napasti, so bile namenjene predvsem ruskim državljanom. Posredno se je lotil tudi Putinove premise, da so vojno Rusiji vsilili. »Vojna ni nujnost, je tragedija,« je rekel in dodal, da jo Putin lahko ustavi z eno samo besedo.

2. Ozemlje Ukrajine

Putin je vztrajal pri popolni vključitvi štirih ukrajinskih regij, Doneck, Lugansk, Zaporožje in Herson, v Rusijo, ki da računa na njihove ljudi. Napovedal je povečanje socialne pomoči ter obsežne investicije v stanovanja, pristanišča in železniške povezave na teh območjih. »Nič ni močnejše od vaše želje, da ste skupaj z Rusijo,« je rekel in kasneje dodal, da se ruski vojaki borijo za zgodovinsko pravičnost. Cilje posebne vojaške operacije (ki ji je enkrat rekel vojna) Rusija dosega korak za korakom, je dejal, Zahod pa po njegovem ve, da proti Rusiji v vojni ne more zmagati.

Biden je dejal, da se z zavezniki borijo za osvoboditev Ukrajine, torej za končanje okupacije zasedenih regij. V govoru je poskušal krepiti moralo zaveznikov in Ukrajincev s prikazovanjem dosežkov v zadnjem letu: več kot 50 odstotkov ozemlja, ki ga je Rusija zasedla, je že osvobojenega. »Nato se v svoji podpori ne bo ošibil ali utrudil,« je zagotovil Ukrajini in pristavil, da nikoli ne bo postala žrtev Rusije.

3. Sankcije Zahoda

Cilj sankcij Zahoda je uničiti Rusijo in povzročiti trpljenje ljudem, a čeprav je prišlo do podražitev in večje nezaposlenosti, se je rusko gospodarstvo izkazalo za odpornejše od ocen Zahoda, je dejal Putin. Ruski cilj je pripeljati gospodarstvo do novih višav, država pa premore dovolj finančnih virov, da zagotovi nacionalno varnost in razvoj, je napovedal. Ruskim državljanom je namenil še sporočilo, da bo Zahod poskušal družbo razdeliti.

Biden je napovedal, da bodo skupaj z zavezniki še ta teden sprejeli nove sankcije. Jutri bodo o tem govorili finančni ministri in predsedniki centralnih bank skupine G7, deseti paket sankcij proti Rusiji namerava pred obletnico vojne sprejeti tudi Evropska unija.

4. Jedrsko orožje

Nepričakovan element Putinovega govora je bila napoved začasne prekinitve sodelovanja v pogodbi z ZDA Novi Start o omejevanju strateške jedrske oborožitve iz leta 2010 ter objava dviga statusa novih strateških kopenskih jedrskih sistemov v bojno pripravljenost. Dejal je tudi, da je Rusija pripravljena obnoviti jedrske poskuse, če bi to storile ZDA, ne bo pa tega storila prva. Sporazum Novi Start je omejil število jedrskih konic obeh velesil na po 1550, vsaka je lahko tudi opravljala inšpekcije jedrskega arzenala druge države, kar pa se od začetka vojne v Ukrajini ni več izvajalo. Putin ni pojasnil, zakaj se je odločil za suspendiranje sporazuma (ne pa za odstop od njega), Zahod je obtožil le, da poskuša vojno proti Rusiji sprevreči v globalni konflikt.

Biden ni neposredno govoril o Putinovem rožljanju z jedrsko grožnjo. Je pa zelo jasno dal vedeti, da so ZDA zavezane 5. členu severnoatlantske pogodbe, ki opredeljuje, da napad na eno članico predstavlja napad na vse. »Naša zavezanost 5. členu je trdna,« je zagotovil in dodal, da bodo ZDA ščitile vsako ped Natovega ozemlja. Naknadno so se v Natu in ZDA z zaskrbljenostjo odzvali na Putinove napovedi.

5. Zahvale

Ruski predsednik se je za leto dni vztrajanja v spopadu zahvalil različnim delom družbe, predvsem je omenil vojake in rezerviste.

Ameriški predsednik se je poklonil hrabrosti ukrajinskih borcev, veliko naklonjenosti pa je namenil tudi solidarnosti Poljske za sprejem več kot milijon beguncev iz Ukrajine.

O uvrščanju Rusije med podpornice terorizma Skupina 27 poslancev SDS je v parlamentarno proceduro vložila predlog resolucije o tem, da naj Slovenija Rusijo uvrsti na seznam podpornic terorizma. Podobno resolucijo je novembra lani sprejel evropski parlament. Premier Robert Golob je pobudo komentiral z besedami, da je bilo obsodb ruske agresije s strani Slovenije veliko, zato »ne potrebujemo vedno novih političnih deklaracij«, ampak politično enotnost doma in na evropski ravni. Zunanja ministrica Tanja Fajon je dejala, da bi uvrstitev Rusije na seznam držav, ki podpirajo terorizem, pomenila kaznovanje celotnega ruskega naroda. x sta

