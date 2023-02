Čeprav je še zima, so dokaj prijazni februarski dnevi kot nalašč za nekajurni sprehod v naravi. Travnike na zahodu države namreč že krasijo zvončki, ponekod sramežljivo kukajo na plan tudi prve trobentice. Na spletni strani www.visitkras.info dajejo sprehajalcem oziroma pohodnikom nekaj predlogov za družine, nekatere poti so primerne tudi za kolesarje.

Koča na Kokoši

Koča na Kokoši stoji na hribu Jirmanec. Njen obisk je odlična ideja za vse, ki si ne želijo napornega vzpona, a bi radi uživali v lepem razgledu. Od tu boste videli okoliško hribovje, med katerimi najdemo tudi Vremščico, Nanos, Slavnik, v jasnem dnevu tudi našo obalo. Koča na Kokoši stoji na nadmorski višini 674 metrov, zato je odlična izbira za pohod za družine z otroki. Kljub temu da večina poti poteka skozi gozd, boste deležni sončnih žarkov, ki se jim boste lahko v obilju predajali na vrhu. Tu je med konci tedna odprta tudi koča na Kokoši, ki vas bo razvajala s ponudbo domačih jedi.

Pot kamna

V kraški vasici Volčji Grad, ki je vredna ogleda, je ena večjih zgodovinskih znamenitosti, Debela Griža. To je halštatsko prazgodovinsko najdišče iz bronaste oziroma železne dobe – kamnito obzidje je krožne oblike, ponekod še vedno visoko do štiri in široko do deset metrov. Tam naj bi potekala rimska cesta, danes pa se pride po stari cesti v bližnji Komen. V Volčjem Gradu se vije tudi posebna učna pot, Pot kamna, speljana med naravno in kulturno dediščino te kraške vasice. Na poti skozi vasico, gradišče in gozd, boste občudovali še druge kulturne zanimivosti in lokalne posebnosti.

Učni poti Škocjan in Hrpelje

Kapljica, simbol učne poti, vas bo popeljala v čudoviti svet Parka Škocjanske jame. Speljana je okoli Male in Velike doline, kjer lahko uživate v prekrasnih razgledih na globoke udornice, prepadne stene, ponikajočo Reko in sosednje hribe. Na informativnih tablah boste spoznavali naravne pojave in kulturno dediščino. Naravoslovna učna pot Hrpelje pa vas bo popeljala skozi vaško jedro, kjer boste spoznali arhitekturne posebnosti Krasa, zunaj vasi pa občudovali kraške pojave, starodavna vodna zajetja ter uživali v neskončnem miru pristne kraške pokrajine.

Gozdna učna pot Tabor

Omenimo še gozdno učno pot Tabor. Na hribu Tabor, ki se dviga nad Sežano, je namreč speljana gozdna učna pot, ki je zasnovana kot učilnica v naravi, med sprehodom pa boste spoznavali številne rastlinske in živalske vrste, preučili, kako drevo raste, prisluhnili petju ptic … S pomočjo številnih pojasnjevalnih in informativnih tabel boste na 3000 metrov dolgi poti poleg tega spoznali tudi zgodovino tega zanimivega območja. Vsekakor velja izlet končati še z obiskom botaničnega parka v Sežani, ki je odraz nekega davnega časa in velikega bogastva, parka ob vili Mirasasso, kjer boste odkrili, kdaj in kako je neverjeten vrt nastal, kdo je v njem živel …

Možnosti je vsekakor veliko, narava, kraji in ljudje pa ponujajo vedno nova enkratna doživetja in neverjetne zgodbe. Seveda se Kras in Brkini tako kot v marsičem, izjemno dopolnjujejo tudi v kulinariki. Za uvod v vaše raziskovanje dobrot naj navedemo le osnovno dejstvo: to, kar sta za Kras pršut in teran, so v Brkinih slivovi njoki.

