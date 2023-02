Priimek Ono pomeni otrok oceana. Oče Yoko Ono je prihajal iz bogate bankirske družine, v osnovni šoli je bila sošolka predzadnjega japonskega cesarja Akihita. Yoko je bila na Japonskem tudi med drugo svetovno vojno in je preživela ameriško bombardiranje Tokia marca 1945. A njena družina se je po vojni preselila v ZDA, leta 1952 je za njimi v New York prišla tudi sama, potem ko je opustila študij filozofije na Univerzi Gakušuin, kamor je bila sprejeta kot prva ženska v zgodovini. Študij je nadaljevala na ameriški umetniški šoli, a ga prav tako opustila leta 1956, potem ko je začela razmerje z japonskim pianistom Tošijem Ičijanagijem. Ta je tedaj deloval v New Yorku in je bil blizu avantgardnim krogom okoli ameriškega skladatelja Johna Cagea oziroma okoli avantgardne umetniške posadke z imenom Fluxus, v kateri je začela delovati tudi Yoko Ono. Ob tem, da je bila kuratorka drugih dogodkov, je uprizarjala tudi svoje predstave, kot na primer Odreži kos leta 1964, v kateri je sedela na odru, občinstvo pa je kos za kosom s škarjami rezalo njeno obleko. To je bil že čas po letu 1962, ko se je razšla z rojakom pianistom in se istega leta poročila z ameriškim jazzovskim producentom Anthonyjem Coxom, s katerim ima hčer Kyoko Chan Cox, ki pa je do leta 1994 ni videla. Cox je na sodišču dobil skrbništvo nad njo, potem pa hčer malodane skril.

Menda za The Beatles ni vedela

Z Johnom Lennonom sta se prvič srečala novembra 1966. On je vstopil v londonsko galerijo Indica, nič večjo od ljubljanskega Škuca, ki jo je imel namen denarno podpreti, njen lastnik ga je povabil dan pred predstavo. Sprva nad videnim ni bil navdušen. Imel je občutek, da ga hočejo alternativci pretentati za denar, potem pa je ugledal postavitev, v kateri je bila lestev, po kateri si se moral povzpeti pod strop in skozi povečevalno steklo pogledati, kaj piše na sredini na strop pritrjenega umetniškega platna. Pisalo je »yes«, torej da. To ga je prepričalo. »Začutil sem olajšanje, ko sem pogledal skozi povečevalo in videl, da ne piše 'jebi se' ali 'ne', temveč 'da',« je opisal prelomne občutke. Naslednjih 18 mesecev sta si dopisovala. Oba sta bila poročena mlada starša iz različnih svetov. Menda Ono niti ni vedela, da The Beatles obstajajo, o čemer je mogoče utemeljeno sumiti. Preden se je spoznala z Lennonom, je navezala stik z McCartneyjem, razlog je bila zakladnica artefaktov sodobne umetnosti, ki jo je v ZDA snoval Cage in za katero je McCartneyja prosila, ali bi prispeval kak rokopis besedila katere od pesmi The Beatles. A McCartney, ki je bil tedaj kot samec v Londonu seznanjen z alternativno umetnostjo in je orkestracije za album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band iz leta 1967 pobral od Cagea, jo je zavrnil in napotil k Lennonu.

Lennon je Yoko Ono kot svojo partnerico predstavil spomladi 1968, ko jo je pripeljal na snemanje tako imenovanega belega albuma. The Beatles so do svojega konca leta 1970 imeli še dve leti. Potem ko je leta 1967 umrl menedžer Brian Epstein, so začeli različno gledati tako na poslovno kot na glasbeno plat svojega početja. Razhajati so se začeli tudi po življenjskem slogu. Medtem ko sta se Lennon in Harrison izrazito navdušila nad Indijo, se McCartney niti ni. Yoko Ono je bila le kaplja čez rob. Ko jo je Lennon v začetku poletja 1968 pripeljal v snemalni studio, je prekršil pravilo, da partneric članov ni v studiu, ko se snema. »Ni bila oseba, ki bi pač ob strani sedela v studiu, ampak je bila na sredini nas štirih,« je občutke tistih dni opisal McCartney. Na plošči je tudi prispevala vokale pri skladbah Birthday in The Continuing Story of Bungalow Bill, kar je bil prav tako precedens, kot je bil precedens, da je Harrison na snemanje povabil Erica Claptona. Do tedaj je vse kitare posnel sam.

Izdala 14 albumov

Od tridesetih skladb je samo na šestnajstih bend igral skupaj, bobnar Ringo Starr je zapustil snemanje, nepričakovan oddih od norišnice si je vzel tudi producent George Martin. Naveza Lennon-McCartney je bolj ali manj razpadla, plošča pa je polna njunih samostojnih prispevkov. Razmere so eskalirale leto zatem na snemanjih zadnjih dveh albumov Let it Be in Abbey Road, ki je bil sicer posnet po Let it Be, a je izšel prej. Potem ko se je Yoko Ono poškodovala v prometni nesreči, je Lennon v studio namestil posteljo, da je lahko bila ob njem. Obenem sta že leta 1968 ustanovila vzporedno zasedbo Plastic Ono Band, novembra 1968 se je ločil od žene Cynthie, marca 1969 pa poročil z Yoko in začel živeti umetniško življenje v dvoje. Yoko Ono je zgolj dokončala razhod slavne četverice.

Za medene tedne sta uprizorila javno poležavanje za svetovni mir v amsterdamskem hotelu in še dodatno predstavo v hotelu v Montrealu. V Amsterdamu je Yoko Ono predvsem judovsko skupnost razburila z izjavo: »Če bi bila judovsko dekle za časa Hitlerja, bi se mu približala in postala njegovo dekle. Po desetih dneh v postelji bi začel razmišljati po moje. Ta svet potrebuje komunikacijo, ljubljenje pa je najboljši način komuniciranja.« Julija 1969 je Lennon nastopil s prvo samostojno skladbo Give Peace a Chance. Plastic Ono Band je deloval do leta 1974, ko sta se Lennon in Yoko Ono za nekaj časa razšla, a se spet sešla in leta 1975 se jima je rodil sin Sean Lennon. Ko je 8. decembra 1980 atentator ustrelil Lennona, se je par vračal iz studia, kjer se je snemala skladba Walking on a Thin Ice, disko komad, v katerem poje Yoko Ono. Skladba je izšla slab mesec po Lennonovi smrti, vsega leto zatem je izdala tudi Broken Glass, album, na katerega naslovnici so Lennonova okrvavljena očala. Do danes je Yoko Ono izdala 14 glasbenih albumov, zadnjega Warzone leta 2018, prav tako nikdar ni prenehala mirovništva in aktivizma, kot tudi ne umetniškega ustvarjanja. Bržkone bi Yoko Ono tudi brez Johna Lennona uspela umetniška kariera, vendar pa obenem brez Lennona ne bi postala, kar je. Globalno znana osebnost.