Kljub nesrečnemu porazu proti Barceloni v Zlatorogu (27:28) Celjani v zadnjih dveh krogih še vedno upajo na napredovanje v osmino finala. A glede na trenutni vrstni red v skupini B (Barcelona 23 točk, Kielce 20, Nantes 14, Kiel 12, Pick Szeged 10, Aalborg 9, Celje 6, Elverum 2) je jasno, da za uvrstitev med 12 najboljših klubov v Evropi že danes potrebujejo dva čudeža. Sočasno z njihovo tekmo v Kielu bo danski Aalborg doma gostil zadnjeuvrščeni in že odpisani norveški Elverum, pivovarji pa morajo za podaljšanje upanja o nadaljevanju evropske sezone osvojiti vsaj točko več od Aalborga. Če Danci zmagajo, je celjskih upov konec, če remizirajo, pa morajo pivovarji nujno zmagati v Kielu.

Le v tem primeru bi bila tekma zadnjega kroga, ko Aalborg v sredo, 1. marca, gostuje v Zlatorogu, odločilna za napredovanje (gostitelji bi morali seveda zmagati in za nameček nadoknaditi tudi razliko v golih zaradi poraza s prve tekme z 32:36), v nasprotnem primeru pa bi bil dvoboj le prestižnega pomena. Kiel si je že ne glede na razplet v zadnjih dveh krogih zagotovil uvrstitev v osmino finala, prav tako tudi petouvrščeni Pick Szeged, kajti madžarska ekipa je v dvobojih s Celjem uspešnejša na medsebojnih tekmah (dve zmagi). Tako je za ekipo trenerja Alema Toskića edini tekmec za šesto mesto, ki še kot zadnje prinaša nadaljnje igranje v ligi prvakov, prav Aalborg.

Strmljan: Kiel je velik favorit

Po porazu z Barcelono je odlični celjski organizator igre Tilen Strmljan potreboval kar veliko časa, da je zaspal, dvakrat pa si je ogledal tudi celoten posnetek tekme. »Imeli smo fantastično priložnost za zmago proti najboljši ekipi na svetu, a je žal nismo izkoristili. Nimamo si česa očitati, vendar je ostalo precej grenkega priokusa. Bili smo boljši več kot 59 minut, na koncu pa so se nam zatresle roke in noge, kar so izkušeni gostje spretno izkoristili ter se srečno in spretno izvlekli. Upam, da smo vsi pozabili na poraz in da smo iz njega potegnili le pozitivne stvari,« se nadeja Tilen Strmljan, ki mu pogodba s celjskim klubom poteče po koncu sezone, zanimanje zanj pa je po odličnih predstavah v celjskem dresu v Evropi zelo naraslo, zato je še vedno odprto vprašanje, ali bo ostal v mestu ob Savinji.

S 47 goli v letošnji evropski sezoni je drugi strelec Celja Pivovarne Laško (tri več je dosegel krilni igralec Gal Marguč), na prvi tekmi proti Kielu v Zlatorogu 21. septembra lani, ko so gostitelji dosegli premierno od dosedanjih skupno treh zmag med evropsko elito (38:36), pa se je štirikrat vpisal med strelce. Pred povratnim dvobojem s po štirikratnim prvakom (2007, 2010, 2012, 2020) in podprvakom Evrope (2000, 2008, 2009, 2014) v dvorani Sparkassen Arena z zmogljivostjo 10.250 gledalcev, ki je vedno že vnaprej razprodana, se 26-letni Strmljan zaveda razmerja moči med kluboma. »Jasno je, da je Kiel velik favorit proti nam. Vseeno bomo poskušali v Nemčiji pokazati čim boljšo predstavo proti vrhunskemu nasprotniku. Če se želimo enakovredno kosati s Kielom, bomo morali najmanj ponoviti svojo igro s tekme proti Barceloni.«