Še današnji tekmi osmine finala lige prvakov, nato bo sledil teden dni premora, potem pa bodo povratni obračuni, po katerih bo znanih zadnjih osem moštev, ki se bodo udarila za končno zmago. V Milanu se bosta pomerili moštvi, ki sta trenutno v dobri formi, Inter in Porto, v Leipzigu pa bodo Kevin Kampl in soigralci gostili zvezdniški Manchester City.

Inter – Porto

Tako Inter kot Porto se v prvi obračun osmine finala lige prvakov podajata z dobro popotnico. Gostitelji so na zadnjih petih tekmah štirikrat zmagali, spodrsnilo jim je le v domačem prvenstvu na gostovanju pri Sampdorii, kjer so remizirali z 0:0. Moštvo trenerja Simoneja Inzaghija je sicer na drugem mestu prvenstvene lestvice, a ima za vodilnim Napolijem debelih 15 točk zaostanka. Pred kratkim so osvojili italijanski superpokal, ko so s 3:0 ugnali Milan. To je bila za Inzaghija že druga tovrstna lovorika v drugi sezoni pri Interju, lani pa je osvojil še pokal. A kljub temu navijači nad njim niso najbolj navdušeni. Jasno je, da bodo črno-modri tudi to pot ostali brez naslova državnega prvaka, ki ima v njihovih očeh edini pravo vrednost. Lani je bil najboljši Milan, letos bo Napoli, če ne bo prišlo do gromozanske senzacije. Pogled najzvestejših privržencev Interja na glavnega trenerja bi se močno spremenil, če bi mu uspelo osvojiti ligo prvakov. »Porto spoštujemo, saj že leta dosega dobre rezultate v ligi prvakov. Trenerja Sergia Conceicaa dobro poznam, dolgo sva bila soigralca pri Laziu. Imamo jasen cilj – uvrstitev v četrtfinale lige prvakov, kjer nismo igrali že dolgo,« sporoča Simone Inzaghi.

Ko je govor o dobri formi, ne moremo prezreti izjemnega niza Porta, ki je na zadnjih desetih tekmah v vseh tekmovanjih nanizal prav toliko zmag. Na zadnji proti Rio Avu pred domačimi navijači so se za uspeh z 1:0 morali pošteno namučiti, a kljub temu v obračun vstopajo izjemno samozavestni. »Zavedamo se, da smo sposobni izločiti Inter. To je najpomembnejše. Slišim, da nasprotnik sanja o četrtfinalu, a jasno je, da tudi mi. Sanje so brezplačne, videli pa bomo, kaj se bo zgodilo na igrišču,« pravi trener Porta Sergio Conceicao, za katerega obračuna proti Interju ne bosta vsakdanja. Med letoma 2001 in 2003 je namreč nosil dres milanskega velikana, zato bo zagotovo čutil nekoliko večji čustveni naboj.

Leipzig – Manchester City

Angleško moštvo že lep čas vlaga velike vsote denarja za nakup največjih zvezdnikov, kar mu prinaša rezultate v domačem prvenstvu, kjer je bil v zadnjih petih letih štirikrat prvak. A jasno je, da so vodilni španskega trenerja Pepa Guardiolo pripeljali z mislijo na osvojitev lige prvakov. V sezoni 2020/21 so prišli izjemno blizu, a je bil v finalu boljši Chelsea. City je tudi to pot v igri za državni naslov, trenutno sicer zaostaja za vodilnim Arsenalom, a zdi se, da so kapetan Ilkay Gundogan in soigralci z mislimi bolj pri ligi prvakov. »Po razočaranju proti Nottinghamu Forestu, ko smo le remizirali, se moramo dobro pripraviti na Leipzig. Pred dvema letoma smo že občutili njihovo moč, predvsem na gostovanju. Imajo močne igralce, ki igrajo zelo fizično, zato moramo biti na to pripravljeni,« sporoča Pep Guardiola.

Nemško prvenstvo je po dolgih letih izredno zanimivo, saj Bayern to pot ni tako dominanten kot po navadi. Prvo mesto si deli z Borussio iz Dortmunda in presenečenjem Unionom iz Berlina. Leipzig na petem mestu za vodilno trojico zaostaja za vsega štiri točke, zato še ni izgubil upov za državni naslov. Trener Marco Rose se zaveda, da je Manchester City v vlogi favorita, a kuje načrt za presenečenje. »O kakovosti igralcev Cityja nima smisla izgubljati besed. Z njimi smo že igrali pred dvema letoma, zato dobro vemo, kaj naj čaka. Vloga favorita pripada nasprotniku, mi pa smo že dokazovali, da lahko poskrbimo za odmevna presenečenja.«