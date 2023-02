Moški del slovenske reprezentance v smučarskih skokih se je tik pred slovesnim odprtjem svetovnega prvenstva sinoči zbral v Kranjski Gori, ki bo njihov začasni dom do nedelje, 5. marca. Medtem ko je Žiga Jelar na lastno željo, ker želi biti vseskozi v tekmovalnem ritmu, uspešno nastopil na zelo okrnjenih tekmah za svetovni pokal v Rasnovu (drugo mesto med posamezniki in na super ekipni tekmi v paru z mladincem Maksimom Bartoljem), so Peter in Domen Prevc, Anže Lanišek, Lovro Kos in Timi Zajc trenirali v Kranju, saj so skakalnice v Planici zaprte, ter imeli prost konec tedna, da so glave odklopili od skokov.

Timi Zajc je številka dve

Če je Anže Lanišek s tretjim mestom v skupnem seštevku svetovnega pokala prvo ime slovenske zračne eskadrilje, je številka dve Timi Zajc, trenutno deveti skakalec letošnje zime. Njegova forma je v vzponu, edine stopničke v sezoni je osvojil z drugim mestom na poletih na Kulmu, popotnica za Planico pa sta četrto in šesto mesto na tekmah v Lake Placidu v ZDA, kamor je prišel dobro razpoložen, potem ko sta si z Jelarjem privoščila tudi ogled New Yorka. »S formo sem zelo zadovoljen, a ne bi veliko napovedoval. Moji skoki so na visoki ravni, kakšen skok pa se mi tudi ponesreči. Vsi pričakujejo kolajno od našega najboljšega Anžeta Laniška, moj edini cilj pa je, da se bom uvrstil v ekipo,« je bil tradicionalno jedrnat Timi Zajc. Letošnja sezona je podobna lanski, ko je zablestel v drugem delu z zlato in srebrno kolajno na olimpijskih igrah v Pekingu, odličji enakega leska pa si je priletel tudi na svetovnem prvenstvu v poletih v Vikersundu.

»Letos sem imel po tekmah v Zakopanah več točk kot lani, ko je bila sezona na koncu zelo uspešna. Upam, da bo letos enako. Skačem dobro, nisem pa tisti, ki bo v središču pozornosti, ampak je to Anže, ki je letos resnično nosilec ekipe. Preostali fantje znamo v Planici dobro skakati, in če se vse poklopi, morda lahko razmišljamo o kolajni,« je dodal 22-letni Zajc. Za šestčlansko slovensko reprezentanco bo stresen že edini uradni trening v četrtek, po katerem bo selektor Robert Hrgota določil četverico, ki bo v petek nastopila v kvalifikacijah za sobotno tekmo posameznikov na srednji napravi. »Takšne interne kvalifikacije so najbolj poštene, da izluščijo tiste, ki so v najboljši formi. Skakalnici v Planici sta mi zelo všeč, saj tukaj stalno treniram. Predvsem veliko dobro poznam in mi je pisana na kožo,« je optimističen Zajc.

Domen Prevc je številka štiri

Domen Prevc v letošnji sezoni kaže boljše predstave kot v preteklosti, saj je z 20. mestom četrti (tretji je Jelar na 16. mestu) najboljši Slovenec v svetovnem pokalu, najboljši dosežek zime pa je tretje mesto s poletov na Kulmu. »Vsak želi priti na vrh. To je cilj, ki me žene. Začetek moje kariere je bil tako dober, da je bilo vse drugo pogosto samoumevno. V zadnjih letih sem se boril, prilagajal spremembam opreme in se veliko naučil. Zdaj uspeh veliko bolj spoštujem in se zavedam, kako je treba zanj garati,« razmišlja 23-letni Domen Prevc.

Deluje veliko bolj mirno kot v preteklosti. »Če v skokih nisi umirjen, boš težko dosegel uspeh. Pomembno je, da se moji dobri rezultati stopnjujejo tik pred svetovnim prvenstvom. Letos mi lepo uspeva, da nimam preveč nihanj. Na tekmah mi uspe vse več dobrih skokov. Zame je zelo zanimiva srednja skakalnica v Planici, a na njej že dolgo nisem imel tekem, zato težko napovem, kam spadam. Upam, da bodo skoki s treningov nekaj pomenili tudi na tekmi. Kdor koli bo v ekipi, bomo zanj vsi veseli. Vsi si želimo, da slovenska reprezentanca največ pokaže na svetovnem prvenstvu in najboljši štirje fantje bodo tega sposobni,« je dodal najmlajši izmed treh bratov Prevc, ki se je vrnil poln vtisov s tekem v Lake Placidu v ZDA. »Upam, da bo tam čim več tekem. Zelo fascinantna je bila organizacija tekme, res so se je lotili s srcem. Lepo je biti nekaj dni v ZDA, da nato še bolj ceniš, kar imamo v Evropi,« je končal Domen Prevc, ki ga je navdušilo to, kako gledalci v ZDA postavijo žare, pečejo meso in gledajo skoke.