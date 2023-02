Vam je bolezen pustila kakšne posledice, kar zadeva pripravljenost?

Po vrnitvi v svetovni pokal sem na tekmah v Franciji še čutila posledice, zato sem v Toblachu nastopila le v sprintu in po dogovoru z glavnim trenerjem Hattestadom izpustila tekmo v teku na 10-kilometrsko razdaljo. V Toblachu smo tudi ostali na zaključnih pripravah. Pred vrnitvijo domov sem se počutila vrhunsko, tako da lahko rečem, da je bolezen preteklost. Vračam se v tisto formo, v kateri sem bila na novoletni turneji. Upam, da je zdaj še boljša.

V tej zimi ste naredili velik napredek tudi na tekmah v teku na razdaljo.

V bistvu sem si vedno želela dobro nastopati tudi v teku na razdaljo. Ko sem na novoletni turneji dobila potrditev, da lahko v teku na razdaljo tečem vrhunsko, sem začela tudi verjeti v to, kar mi je prineslo zaporedje dobrih rezultatov. Že v pripravljalnem obdobju sem dala teku na razdaljo večji poudarek, saj je vzdržljivost ključnega pomena za sprint.

Tudi sprinterske tekme so zdaj daljše, kot so bile v prejšnjih sezonah.

Sprinti so vedno daljši in vedno težji, zato zahtevajo večjo bazo, ki jo že tako izvajamo. Smo pa v letošnji sezoni tekmovalke zelo izenačene, zato se je še težje prebiti med najboljših 30. Ne želim iskati nobenih izgovorov, saj imamo vse iste možnosti, vse treniramo, vendar se mi zdi, da sem imela v tej sezoni kar nekaj smole v sprintih. Nekajkrat sreča, kar zadeva stotinke, ni bila ravno na moji strani. Upam, da se bo v Planici to obrnilo v mojo korist.

Omenili ste vse večjo konkurenco. Kdo so na jutrišnjem sprintu glavne kandidatke za kolajne?

Mislim, da so Švedinje trenutno najmočnejša ekipa v sprintu, in nanje bomo morale biti najbolj pozorne. Znotraj ekipe imajo takšno konkurenco, da že na svojih treningih lahko sestavijo mini svetovni pokal, in tudi zaradi tega so močnejše od drugih držav.

Če je za Švedinje torej mogoče reči, da se lahko primerjajo znotraj ekipe, kako je s tem pri vas?

Saj to je največja težava. Že takrat, ko je bila Anamarija Lampič še del tekaške reprezentance, se nisem mogla primerjati z njo, saj ni trenirala z nami. A vseeno je znotraj ekipe obstajalo neko rivalstvo, ki ga v sprintih zdaj pogrešam.

Kljub napredku na tekmah na razdaljo sprint verjetno ostaja vaša osrednja disciplina?

Da, vsekakor. Z njim tudi začenjamo svetovno prvenstvo, kar je po eni strani dobro, saj bom takrat najbolj spočita. Bolj ko se približuje začetek prvenstva, bolj se zavedam, da bo potekalo na domačih tleh in da je to za vsako športnico res poseben dogodek. Mislila sem, da bom čutila več negativnega pritiska, vendar je bolj pozitiven. Pred letošnjo sezono sem naredila premik v glavi, zato ne dovolim, da bi me pritisk povozil, predvsem pa je pomembno, da uživam v tem, kar delam.

V katerih disciplinah boste še nastopili v Planici?

Ker je prvenstvo doma, bom nastopila v bolj ali manj vseh disciplinah. Poleg tega sem na novoletni turneji videla, da sem tudi na tekmah na razdaljo sposobna priti visoko. Le tega ne vem, kako bo z najdaljšo žensko preizkušnjo, tekmo na 30 kilometrov v klasični tehniki, ki jo imam namen izpustiti. Toda če bom v resnično vrhunski formi, bom nastopila tudi na njej.

Vaša prednost pred tekmicami, ki so sicer v Planici prav tako že nastopile, bo poznavanje prog. Kako bi jih ocenili?

Pomembno bo, da na začetek svetovnega prvenstva pridem z dobro formo in spočitimi nogami. Proge so težke, kar mi sicer ustreza. Toda če pripravljenost ni na najvišji ravni, se to v Planici občuti in hitro plačaš davek.

Kaj bo tisto, kar vas bo zadovoljilo ob koncu svetovnega prvenstva?

Zadovoljna bom, če si bom po koncu prvenstva lahko rekla, da je bil to moj maksimum. V tem primeru bom lahko prvenstvo zapustila z dvignjeno glavo, vseeno pa upam, da se bo vse izšlo po mojih željah.

Izkušnjo, kako na svetovnem prvenstvu priti do kolajne, tako ali tako že imate.

Da, res je, toda še vedno menim, da če ne verjameš v to, da si sposoben osvojiti kolajno, je ne boš osvojil. Zase verjamem, da sem jo sposobna osvojiti, je pa zagotovo ne bom napovedovala, saj sem še vedno realna.

