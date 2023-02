Nespodobna razmerja

O predlaganem razmerju plač v javnem sektorju obstaja »družbeni konsenz«, ponavlja ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik. V intervjuju za Dnevnikov Objektiv je tudi pojasnila, kako in kje je razbrala to soglasje, in sicer »skozi več strokovnih in poljudnih zapisov, ki so ugotavljali, kakšno razmerje je primerno znotraj družbe ali organizacije, da se ustrezno ovrednotijo pristojnosti in odgovornosti«.