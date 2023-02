Nepreslišano: Marko Pahor, profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in novi viceguverner Banke Slovenije

Stranke sedanje koalicije so že v predvolilnem času napovedovale kar nekaj ključnih in potrebnih reform, od reforme zdravstvenega in plačilnega sistema, prek reforme pokojnin pa vse tja do nove stanovanjske politike. Dobrega pol leta po začetku mandata so danes znana vsaj izhodišča za vse ključne reforme in tako kot v verjetno najbolj znanem »špageti vesternu« režiserja Sergia Leoneja so med njimi dobre, slabe in tudi zle. In tako kot imajo v filmu vsi junaki elemente vseh treh lastnosti, najdemo tudi v izhodiščih vseh predlaganih reform dobro, slabo in zlo, a v vsaki v nekoliko drugačnih razmerjih.