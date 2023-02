Čas za samopremislek

Vem, da imamo ljudje pravico do lastnih stališč, svetovnega nazora, verske in strankarske opredelitve, skratka, do drugačnosti. A ta pravica ne bi smela omejevati in žaliti svobodne izbire drugih. In to naj bi bilo izhodišče za samopremislek. V meni sicer zavržnih anonimnih stališčih sem ter tja zaznam tudi razmišljanja, vredna premisleka, a jih pogosto preglasi in onečedi nepojmljiva sovražnost do drugače mislečih. Toplo gredo za najstrahopetnejše, sovražne, slaboumne in strupene zeli ščiti zlasti anonimnost, ki jo nudijo elektronski mediji. Ob tem se nehote vprašaš, kakšne težave tarejo ljudi, da jih zmorejo izživljati v zmerjanju, pljuvanju in sovražnem etiketiranju drugačnih. Gre za čustveno ranjenost, so to posledice preživelih fizičnih in psihičnih zlorab, morda intelektualna neozaveščenost, pomanjkljiva izobrazbena raven, pomanjkljiva vzgoja, morda celo strupena mešanica vsega tega po malem? Žal mi psihogram tovrstnih ljudi nikoli ne bo povsem razumljiv. Nekaj pa se le upam trditi: srečni ti ljudje zagotovo niso. Če pa v tem res dojemajo smisel svoje biti, če v tem uživajo, so zagotovo potrebni pomoči. Tudi zato je bilo smiselno dvigniti število vpisov na študij psihologije.