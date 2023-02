Vlada povečuje neenakost

Dnevnik je 21. februarja poročal, da hoče vlada povečati razlike med osnovnimi (!) plačami v javnem sektorju na razmerje 1 proti 7. S tem vlada povečuje družbeno neenakost in spodbuja »razvoj v nerazvitost«. Med članicami Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) so največje dohodkovne neenakosti v Kostariki, Mehiki, Turčiji, Bolgariji, ZDA, Litvi, Združenem kraljestvu. Se pravi, v dveh imperialističnih državah v zatonu, v njihovih starih žrtvah in v novih pridobitvah zahodnega imperializma. Najmanjša dohodkovna neenakost je na Slovaškem, v Sloveniji in na Češkem. Se pravi, v deželah, ki so se doslej kolikor toliko uspešno upirale kolektivnemu imperializmu Zahoda. Sindikalni predstavnik pravi, da so ta razpon predlagali tudi sindikati. Sindikati torej ne zastopajo delovnih ljudi, ki ustvarjajo vrednost, iz katere hoče vlada plačevati rentnike v najvišjih plačnih razredih. Tudi obe vladni stranki, ki se razglašata za »levi«, se očitno strinjata. Zato ministrica za javno upravo pravi, »da za razmerje 1 proti 7 obstaja družbeni konsenz«. Ta »konsenz« ni družben – to je zgolj enotnost sil, ki organizirajo izkoriščanje delovnih ljudi.