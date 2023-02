Kotar, ki mu naj bi po navedbah tožilstva razpisno dokumentacijo za dobavo tehnološke opreme za Teš 6 priredil v korist Alstoma kot najugodnejšega ponudnika, je v zagovoru povedal, da je bila družba CEE fizično razdeljena na dva dela oz. na dve poslovni enoti, in sicer v Šoštanju in Ljubljani.

V šoštanjski enoti, ki je bila zadolžena za Teš, je bil zgolj nekajkrat, toda nikoli v zvezi s projektom Teš 6. »Glede na takšno fizično in vsebinsko razdelitev pristojnosti in obsega dela v družbi CEE se v projekte poslovne enote, ki je delovala v Šoštanju, nikoli nisem poglabljal, ne s strokovnega, ne z vsebinskega in tudi ne s finančnega vidika. Tako tudi nisem bil seznanjen z aktivnostmi te poslovne enote, ki so se izvajale v zvezi s projektom Teš 6,« je dejal Kotar.

Zanikal je očitke tožilstva, da naj bi kakorkoli vplival na strokovnjake Teša, ki so se ukvarjali s šestim blokom, da bi bil prav Alstom izbran za dobavo tehnološke opreme.

Očitek tožilstva, da je skupaj s svojim očetom Rotniku nakazal 670.000 evrov, pa je označil za znanstveno fantastiko, ki nikakor ne sodi med resne očitke.

Današnje sojenje je minilo brez prvoobtoženega Rotnika, ki je pred tednom dni zaradi finančne stiske preklical pooblastilo o zastopanju svojemu zagovorniku Mitji Jeleniču Novaku. Sodni senat celjskega okrožnega sodišča je zato na zadnji obravnavi sprejel sklep o začasni izločitvi Rotnika.

Rotnik je za STA povedal, da je prvo vlogo za zmanjšanje števila obravnav podal julija lani, a je sodišče ocenilo, da je zadeva Teš 6 prednostna. »Finančno, fizično in psihično ne morem pripraviti svoje obrambe, saj je v sodnem spisu več kot 100.000 strani, ki niso sistematično razporejene,« je dejal. Zdaj mu je sodišče dodelilo zagovornika po uradni dolžnosti, in sicer odvetnico Petro Mavec iz Šentjurja.

Obtožnica prvoobtoženemu Rotniku in soobtoženim očita sporno nabavo merilne tehnike in opravljanje nepotrebnih meritev za peti blok Teša. Poleg tega jim očita zlorabo položaja pri izbiri izvajalca za obnovo kotla petega bloka Teša in gradnjo šestega bloka.

Vsi obtoženi so doslej krivdo zanikali, priznal jo je le pravni naslednik Alstoma, ameriško podjetje General Electric, ki je s Tešem ob tem sklenilo dogovor o poravnavi. Sodišče je nato na oktobrskem naroku ameriškemu velikanu naložilo plačilo 23 milijonov evrov denarne kazni, ki jo bo prejel državni proračun, in plačilo sodnih stroškov v višini 50.000 evrov.

Z zlorabo položaja je General Electric na račun Teša pridobil 261 milijonov evrov premoženjske koristi, ki pa jih bo vrnil. V skladu z dogovorom o poravnavi je moral Tešu leta 2021 izplačati 138,7 milijona evrov, poleg tega bo prispeval še 110 milijonov evrov za servisne storitve ter 12 milijonov evrov v povračilu drugih stroškov in prihrankov. Servisne storitve bodo potekale do leta 2029 oziroma leta 2030.