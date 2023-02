V Domžalah iščejo mlado županjo in župana

Domžalska županja vabi mlade, da začnejo soustvarjati družbo, v kateri živijo. S projektom Postani mlada županja, mladi župan želijo približati politiko mladim in jim z uresničevanjem konkretnih projektov pokazati, da je to dobro orodje za oblikovanje vsebin in aktivnosti v občini.