Umor da ni v skladu z obtoženčevimi “nazori”

Žarko Gorenjc je predlani marca po prepiru sredi noči ubil – in ne umoril – ženo Jasno, je v sklepnih besedah zaključila obramba. “Zato ga spoznajte za krivega tega, kar je storil, ne tega, kar mu očita tožilstvo,” je zagovornik nagovoril sodni senat. Tožilka sicer predlaga 28 let zapora. Če bi sodišče sledilo predlogu obrambe, bi mu grozilo največ 15 let zapora.