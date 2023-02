Premier Golob je v izjavi zapisal, da ob prvi obletnici ruske agresije na Ukrajino potrebujemo politično enotnost tako doma kot na evropski ravni.

»Zdaj gre za to, da storimo vse za zaustavitev ruske agresije, za dosego premirja in za to, da bo končno dana priložnost diplomaciji,« je sporočil. Ob tem je potrdil zavezanost Slovenije odločni podpori Ukrajini, »ker dejanja štejejo več kot besede in ker je to naša mednarodnopravna in predvsem moralna dolžnost«.

Skupina 27 poslancev SDS s prvopodpisano poslanko Jelko Godec je v ponedeljek v parlamentarno proceduro vložila predlog resolucije o uvrstitvi Rusije med države, ki podpirajo terorizem.

Podobno resolucijo je novembra lani sprejel Evropski parlament. Resolucija sicer ni pravno zavezujoča, temveč je šlo v prvi vrsti za močno politično sporočilo. V evropski zakonodaji namreč zaenkrat ni kategorije ali seznama držav, ki podpirajo terorizem, temveč ima EU le seznam terorističnih organizacij.