Služba za Pahorja

Pred dnevi nas je presenetila novica, da je predsednica države Nataša Pirc Musar postala državna prvakinja v bovlingu. To mora še posebej boleti njenega predhodnika Boruta Pahorja, ki je dva mandata neumorno telovadil, se potil in raztegoval, v zameno pa dobil le nekaj všečkov na instagramu – N. P. M. pa je državna prvakinja postala še pred zaključkom drugega meseca predsedovanja! Da bo bolečina njenega predhodnika še hujša, je predsednica dodala, da se je do zmage prebila »brez treningov, ker za to ni časa«.