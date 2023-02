Dojenčica, ki je bila pod ruševinami deset ur, preden so jo rešili, je edina preživela članica družine. Njena mama, oče in štirje sorojenci so v potresu umrli. Posvojitelja sta jo po njeni pokojni mami poimenovala Afra.

Potem ko je svet obkrožil videoposnetek o njenem reševanju, se je več tisoč ljudi z vsega sveta ponudilo, da bi jo posvojili, a so pristojni to zavrnili in poudarili, da bodo najprej skušali poiskati njene svojce.

Njen stric Halil Al Savadi (na fotografiji s posvojenko Afro) zatrjuje, da ne bo delal razlik med njo in svojimi biološkimi otroki. Tri dni po potresu se je tudi njima s soprogo rodila deklica. Čeprav je bil v potresu uničen tudi njihov dom in zdaj stanujejo pri sorodnikih, je Halil prepričan, da je za Afro najbolje, da odrašča v svoji družini. »Mene, mojo soprogo in vse sorodnike v vasi bo vedno spominjala na svojo mamo in očeta,« je dodal.