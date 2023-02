Tedni suhega zimskega vremena so vzbudili zaskrbljenost, da bi se po lanskih izrednih razmerah Italija poleti lahko soočila z novo sušo. Po oceni znanstvenikov in okoljevarstvenih skupin je v Alpah padla manj kot polovica običajne količine snega. Glasna opozorila prihajajo iz Benetk, kjer so poplave običajno glavna skrb domačinov, te dni pa se soočajo z nenavadno nizko oseko, zaradi česar gondole, vodni taksiji in reševalna vozila ne morejo pluti po nekaterih turistično najbolj opevanih kanalih. Turisti, ki so v času beneškega karnevala prišli v mesto na vodi, so z mostov lahko le opazovali nasedla plovila v izsušenih kanalih.

Julija lani Italija zabeležila najhujšo sušo

Za težave v Benetkah naj bi bila kriva kombinacija različnih dejavnikov – pomanjkanje dežja, območje visokega zračnega tlaka, polna luna in morski tokovi. Skupina za varstvo okolja Legambiente je v ponedeljek opozorila, da italijanske reke in jezera trpijo hudo pomanjkanje vode, še posebej ogrožen je sever države. »Pad, najdaljša italijanska reka, ki teče od Alp na severozahodu do Jadrana, ima 61 odstotkov manj pretoka, kot je za ta letni čas običajno,« so zapisali v izjavi za javnost. Julija lani je Italija utrpela najhujšo sušo v zadnjih 70 letih, zaradi česar so v porečju Pada, kjer pridelajo približno tretjino kmetijske proizvodnje v državi, razglasili izredno stanje. »Razmere s pomanjkanjem vode so se začele pozimi 2020/21. In od takrat težave le še naraščajo. Potrebovali bi petdeset dni dežja, da bi dosegli 500 milimetrov padavin v severozahodnih regijah,« je dejal strokovnjak za podnebje Massimiliano Pasqui z italijanskega znanstvenoraziskovalnega inštituta CNR.

Skrb zbuja tudi stanje Gardskega jezera. Gladina je rekordno nizka, tako da je do otoka San Biagio mogoče priti celo peš. Anticiklon, ki je v zadnjih dveh tednih zajel zahodni del Evrope, prinaša tudi za ta letni čas precej visoke temperature zraka, ki so sicer značilne šele proti koncu pomladi. Prebivalci z nestrpnostjo pričakujejo uresničitev zadnje vremenske napovedi, po kateri naj bi prepotrebne padavine in sneg v Alpah prišli že v prihodnjih dneh.