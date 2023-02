Omenjenih dvig plač medicinskih sester, ki je odvisen od tarifne skupine, se nanaša na obdobje 2015-2022. Razlog za zvišanja niso le dodatki, pač pa tudi rast osnovnih plač, in to za od enega do šest plačnih razredov.

V tarifnih skupinah V in VII/1, kamor je uvrščena velika večina zaposlenih v plačni podskupini E3, kamor so uvrščene medicinske sestre in babice, se je uvrstitev v povprečju povišala za več kot tri plačne razrede, so zapisali na spletni strani ministrstva za javno upravo.

Da vlada zaposlenih v zdravstveni negi ni spregledala, po oceni ministrstva dokazuje uzakonitev dveh dodatkov, in sicer dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in dodatka za neposredno delo z bolniki, okuženimi z novim koronavirusom. Prvi dodatek je namenjen zdravstvenim delavcem in sodelavcem na primarni ravni zaradi pomanjkanja zdravstvenega kadra in posledično večjega obsega dela ter znaša do 2000 evrov na mesec za polni delovni čas, drugi pa lahko znaša do največ 900 evrov bruto na mesec.

Ob napovedanem protestu so na ministrstvu še navedli, da so zaposleni v zdravstveni negi višje plače v povprečju za več kot tri plačne razrede dobili novembra 2021. »Zaradi tako povzročenih nesorazmerij v zdravstvu in socialnem varstvu je vlada v pogajalskem procesu s preostalimi sindikati te dejavnosti decembra lani vzpostavila ustreznejša razmerja, zdaj pa dialog nadaljuje v okviru načrtovanega plačnega stebra za zdravstvo in socialno varstvo, pod okriljem katerega bo pravična razmerja v osnovnih plačah, seveda v sodelovanju s sindikati, dokončno uredila,« so zapisali.

Kot vzpodbudno ocenjujejo, da se število medicinskih sester zvišuje, v obdobju 2015-2022 jih je za približno 2800 več, kar bo po oceni ministrstva med drugim pripomoglo k boljšim delovnim razmeram.

»Če je razlog za napovedane proteste strah, da bi katera izmed poklicnih skupin pri odpravljanju plačnih nesorazmerij ostala spregledana, je ta odveč. Kot v vladi ponavljamo ves čas, želimo skupaj s sindikati uresničiti zaveze iz dogovora iz oktobra 2022 - in to za pogajalsko mizo in z argumenti, ne pa na ulici. Vlada si za to prizadeva, verjamemo, da tudi sindikati,« so poudarili.