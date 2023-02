Dodali so še, da direktorji niso upravičeni do plačila za nadurno delo in ne do dodatkov, do katerih so upravičeni ostali zaposleni.

Ob tem bodo prihajajoče spremembe glede napredovanj zdravnikov po 1. aprilu po oceni združenja to neskladje le še povečale in postavile vodstva zdravstvenih domov v povsem neprimerljiv položaj glede na zahtevnost delovnega mesta in veliko odgovornost.

»Direktorji in strokovni direktorji, ki so zdravniki, opozarjajo, da nimajo več nikakršnega motiva za nadaljevanje dela na vodilnih delovnih mestih za bistveno nižjo plačo od kolegov, ki jih vodijo, zato nekateri celo razmišljajo o odstopu s svojih funkcij,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Ob tem so se odzvali tudi na medijske polemike o utemeljenosti delovnih uspešnosti, ki pripadajo direktorjem zdravstvenih zavodov. »Menimo namreč, da o zakonsko določeni tematiki ne moremo presojati na podlagi objav v medijih. Za ta namen imamo pristojne organe in kriterije, na podlagi katerih ti lahko odločajo,« je zapisal direktor združenja Marjan Pintar.

V javnosti so se namreč v minulih tednih pojavila vprašanja, zakaj bo direktorica Zdravstvenega doma Ljubljana Antonija Poplas Susič dobila dodatek za delovno uspešnost, saj se ZD Ljubljana sooča s pomanjkanjem zdravnikov, več tisoč bolnikov pa nima svojega osebnega zdravnika. Direktorica bo, če bo v ponedeljek s tem soglašal ljubljanski mestni svet, sicer dobila dodatek za leto 2021, ko je ZD Ljubljana zapustilo 11 družinskih zdravnikov.

Kot je pojasnil Pintar, je v skladu z zakonom o delovnih razmerjih plača direktorja zdravstvenega zavoda sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Del plače za delovno uspešnost direktorja zdravstvenega zavoda je variabilni del plače, odvisen od doseženih rezultatov njegovega dela. Merila za ugotavljanje delovne uspešnosti so določena v pravilniku o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v osebah javnega prava s področja zdravstva, o delovni uspešnosti direktorja pa odloča delodajalec, ki mora ugotavljati, ali je direktor pri opravljanju dela uspešen.

»Kadar direktor zdravstvenega zavoda uspešno opravi delo v skladu z merili, določenimi v navedenem pravilniku, mora delodajalec direktorju ta del plače tudi izplačati. Menimo, da je del plače za redno delovno uspešnost na podlagi meril pravilnika pravica direktorja, ki je tudi neposredno iztožljiva,« je dodal.