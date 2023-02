Boštjan Poklukar je v prisegi pred DZ dejal, da bo spoštoval ustavni red, ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije, ob tem pa se je odrekel nagovoru DZ.

Novi notranji minister nastopa svoj drugi mandat na tem položaju. Ko je resor vodil med leti 2018 in 2020, je bil ta zaznamovan z migracijami in postavljanjem ograje na južni meji. V tem mandatu napoveduje nadaljevanje odstranjevanja ograje in depolitizacijo ter profesionalizacijo policije. Na položaj ministra za notranje zadeve se vrača po eni strani s prtljago svojega prvega mandata v vladi Marjana Šarca kot kader nekdanje LMŠ in po drugi strani z nezaupanjem dela javnosti, saj mu mnogi očitajo, da je sprejel nalogo političnega očiščenja policije.

Njegova predhodnica Tatjana Bobnar je namreč odstopila, ker ni dobila vladne podpore pri imenovanju nekaterih kadrov, tudi pri imenovanju Boštjana Lindava za polni mandat na čelu policije, kar je označila kot politični pritisk. Poklukar, ki je sicer kot minister v svojem prvem mandatu Bobnarjevo predlagal za generalno direktorico policije, pa se je javno in glasno postavil na stran premierja Roberta Goloba z izjavo, da so v policiji »še vedno ljudje, ki so odločali o tem, da so s protestov odnašali bralce ustave, špricali z vodnim topom množico in zaplinjali Ljubljano. Tu bo treba narediti domačo nalogo in verjamem, da bo naslednja garnitura na ministrstvu za notranje zadeve to tudi naredila.«

Kot vodja »naslednje garniture« zdaj napoveduje depolitizacijo in profesionalizacijo policije, kar bo dosegel z novo ekipo na vrhu notranjega ministrstva in izdajanjem obveznih navodil policiji. Zato je iz policijskih vrst že slišati predvidevanja o menjavah, vprašanje pa je, kako daleč po lestvici bi se lahko zgodile, torej ali je pričakovati tudi menjave na čelu uprave kriminalistične policije, nekaterih policijskih uprav in podobno.

Njegov prvi mandat je bil zaznamovan še z izjavo, da Sindikat policistov Slovenije deluje kot parapolicija, danes se mu takšne besede ne zdijo več potrebne. V sodelovanju z obema policijskima sindikatoma namerava v policijo uvesti karierni sistem, ki ga bo dodatno omogočala še napovedana reforma plačnega sistema, je povedal na predstavitvi kandidature.

Damir Črnčec je bil njegov mentor

Poklukarja so sicer že ob njegovem prvem mandatu povezovali s sedanjim državnim sekretarjem na obrambnem ministrstvu Damirjem Črnčcem, saj je bil slednji Poklukarjev mentor pri magistrskem delu z naslovom Delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pri obvladovanju migracij, ki ga je leta 2017 napisal na fakulteti za državne in evropske študije v Kranju. Tako je od najave njegove kandidature slišati bojazen, da bi Črnčec dobil dostop do vseh obveščevalnih podatkov, do vojaških ga kot državni sekretar na ministrstvu za obrambo že ima.

Ravno iz obrambnega sistema sicer prihaja tudi Poklukar. Magister javne uprave ima namreč dolgoletno vojaško kariero. Od leta 1991 do 2015 je bil namreč pripadnik Teritorialne obrambe RS in Slovenske vojske. V vojaški karieri je dosegel čin višjega štabnega vodnika in bil odlikovan z bronasto medaljo generala Maistra, s srebrno medaljo Slovenske vojske in spominskim znakom Stražnice 1991.

V službi za protokol na obrambnem ministrstvu je nabiral izkušnje s področja protokola. Kot podčastnik za protokol je v službo prišel na predlog takratne ministrice za obrambo Ljubice Jelušič leta 2009 in v njej opravljal protokolarne naloge za ministre, vrha ministrstva in Slovenske vojske do leta 2015. Od leta 2015 je bil zaposlen v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, kjer je med drugim vodil Regijski center za obveščanje Kranj. Nazadnje pa je bil direktor uprave za vojaško dediščino, vodenje katere je prevzel junija lani.

Prej je ograje postavljal, zdaj jih bo odstranjeval

Med njegovim prvim ministrskim mandatom, ki se je končal z odstopom Marjana Šarca, je ministrstvo nadaljevalo s postavljanjem ograje na meji in se otepalo očitkov o neupravičenem vračanju migrantov na Hrvaško. Tokrat napoveduje nadaljevanje odstranjevanja ograje na meji. Na predstavitvi pred matičnim odborom DZ je napovedal, da bo z Avstrijo načel dialog o odpravljanju notranjega nadzora na severni meji, prepričan je da ta nadzor ni potreben in da bo Hrvaška, ki je nedavno vstopila v schengensko območje, nadzor na zunanjih mejah EU kvalitetno opravljala.

Za tujce v Sloveniji bi sprostil trg dela, da bi dobili priložnost zapolniti mesta deficitarnih poklicev. Razmišlja tudi o tem, da bi se vsaj del del pristojnosti, tudi pristojnost organizacije namestitev za prebežnike, z urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov vrnila pod ministrstvo za notranje zadeve, ostali deli pa bi šli pod pristojnost drugih ministrstev.

Znova se bo zavzemal tudi za uzakonitev IMSI lovilcev, ki jih je predlagal med svojim prvim mandatom in jih je nato zavrnilo ustavno sodišče. Glede tega bi s široko razpravo dosegel politični konsenz za uporabo tega orodja ter določil nadzorne mehanizme za preprečevanje zlorab.

Poklukar se je rodil januarja 1971 na Jesenicah, danes pa živi na Bledu, kjer je na zadnjih lokalnih volitvah tudi kandidiral za občinskega svetnika na listi Svobode.