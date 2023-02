»Resolucijo smo predlagali, ker tega ni storila vladna koalicija. Mi smo na to potezo čakali od oktobra lani. Takrat je parlamentarna skupščina Sveta Evrope, ki je širša politična grupacija kot Evropska unija, sprejela podobno resolucijo. In kolikor vem, je Slovenija to takrat podprla. Novembra lani je podobno resolucijo sprejel tudi Evropski parlament, temu pa so sledile številne države EU,« je je na novinarski konferenci pojasnil predsednik SDS Janez Janša.

Podpora resoluciji se mu zdi samouvna. »Resolucija v ničemer ne odstopa od sprejetih stališč vlade, se pa seveda razlikuje od stališč skupine rusofilov, ki podpirajo to vlado«, se je Janša obregnil na pismo, v katerem je več vidnih posameznikov od vlade in EU pred dnevi zahtevalo, da se začnejo pogovori o miru in ne o dobavah vedno novega orožja. »S to reoslucijo želimo pomagamo vladni koaliciji, da ne zatava še bolj,« je dodal Janša, saj je »popolnoma jasno, da ne more obstajati tretja stran, tako kot ni bilo leta 1991, ko je bila napadena Slovenija«.

Janša je prepričan, da je resolucija popolnoma utemeljena. »Ruska vojska skupaj s plačanci skupine Wagne, izvaja zločine zoper človeštvo, ki so dokazani. Množična grobišča, napadi ruske vojske na energetske objekte, ki povzročajo na tisoče posrednih smrti in trpljenja, ravnanje z ukrajinskimi vojnimi ujetniki v nasprotju z Ženevsko konvencijo, deportacije otrok iz Ukrajine ... vse to predstavlja razloge za uvrstitev Rusije med države, ki podpirajo terorizem,« je povedal Janša in vlado pozval, da spremje podoben dokument, kot ga je predlagala njegova stranka in obenem Ukrajini zagotovi večjo materialno in politično pomoč.

Janša; Ruska elite ve, da je vojna izgubljena

Prvak največje opozicijske stranke jeuvodoma povedal, da je pravkar spremljal nagovor ruskega predsednika Vladimirja Putina. »Po tem govoru se mi je zdelo še dodatno prav, da je naša poslanska skupina včeraj v parlamentarno proceduro vložila resolucijo,« je začel Janša. »Ko sem spremljal ta govor in obraze v dvorani, sem se spomnil nekega govora Sadama Huseina pred drugo zalivsko vojno. Obrazi iraške politične elite so bili enaki, kot obrazi ruske elite med Putinovim govorom. Zaradi popolnega nadzora večina ruskega ljudstva menda podpira to, kar Putin počne v Ukrajini in verjame, da se bo vse končalo dobro. Po drugi strani pa sem prepričan, da ruska politična elita, ki je dobro obveščena, ne deli tega mnenja. Prepričan sem, da vedo, da Rusija vojno izgublja,« ocenjuje Janša.

Po njegovih besedah je imel ruski predsednik danes velike težave s tem, da je pojasnil, zakaj »posebna vojaška operacija« v Ukrajini, za katero je trdil, da bo končana po dveh tednih, po enem letu še vedno traja. »To mu ni uspelo niti po dveh urah govora,« je povedal Janša. Zanimivo se mu je zdelo tudi, da je Putin v svojem govoru skušal prikazati, kot da gre le za Donbas, in da naj bi se Rusija vedno zavzemala za mirno rešitev konflikta. »Če želiš mirno rešitev, potem v suvereno državo ne pošlješ plačancev in vojske. V državo, ki so ji velike sile leta 1994, ko se je odrekla jedrskemu orožju, garantirale ozemeljsko celovitost. Med temi silami je bila tudi Ruska federacija,« je še povedal predsednik SDS.