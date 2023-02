Razprava v Generalni skupščini ZN bo potekala v sredo in četrtek, ko bo glasovanje o resoluciji. V petek bo na isto temo zasedal Varnostni svet ZN, ki pa odločitve ne more sprejeti, ker ima Rusija pravico do veta in je v tesnem zavezništvu z drugo stalno članico s pravico do veta, Kitajsko.

Varnostni svet ZN bo sicer na zahtevo Rusije v sredo razpravljal o plinovodu Severni tok.

Zaradi Rusije se resolucije o invaziji na Ukrajino sprejemajo v 193-članski Generalni skupščini ZN, kjer so bile vse dosedanje sprejete z večinsko podporo držav. Predlagatelji - EU in druge države - želijo za tokratno resolucijo največjo podporo doslej in zato se bolj kot obsodba agresorja poudarja zahteva za pravičen in trajni mir.

Osnutek resolucije pravi, da je potrebno čim prej doseči celovit, pravičen in trajen mir v skladu z Ustanovno listino ZN. Ukrajina je sprva želela bolj podrobno resolucijo na osnovi mirovnega načrta v desetih točkah predsednika Volodimirja Zelenskega, vendar je sprejela realnost, da v tem primeru podpora ne bi bila največja.

Zelenski na primer predlaga posebno mednarodno sodišče za pregon ruskih zločinov, osnutek resolucije pa govori o zagotovitvi odgovornosti za najhujše zločine preko neodvisnih preiskav in pregonov na državnih in mednarodni ravni.

Osnutek kljub temu ponavlja zahtevo iz prejšnjih resolucij, da Rusija takoj, povsem in brez pogojevanja umakne svoje vojaške sile z mednarodno priznanega ukrajinskega ozemlja.

Veleposlanik EU Olof Skoog, ki je sodeloval pri sestavi resolucije, je poudaril, da želijo čim širšo podporo držav članic ZN, saj ne gre le za Ukrajino, ampak za spoštovanje neodvisnosti, suverenosti in ozemeljske celovitosti vsake od njih.

Na izrednem zasedanju Generalne skupščine ZN bo nastopila tudi ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon, ki se bo v četrtek udeležila tudi skupne delovne večerje na ministrski ravni z ukrajinskim ministrom za zunanje zadeve Dmitrom Kulebo, na katero sta vabljena tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres in državni sekretar ZDA Antony Blinken, so sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve.

Namen obiska je izkazati podporo in solidarnost Slovenije z Ukrajino ob prvi obletnici začetka ruske vojaške agresije. Slovenija najostreje obsoja rusko agresijo nad Ukrajino, še posebej napade na civilno prebivalstvo in načrtno uničevanje civilne in energetske infrastrukture, ter izpostavlja pomen osrednje vloge ZN pri doseganju miru, so sporočili.

Urad Visokega komisarja ZN za človekove pravice je v ponedeljek potrdil, da je bilo v vojni doslej po uradnih podatkih ubitih najmanj 7199 ukrajinskih civilistov, ranjenih pa skoraj 12.000. Dejanske številke naj bi bile precej višje.

Generalna skupščina ZN je doslej sprejela že več resolucij glede Ukrajine, od katerih je vsaka dobila najmanj 102 glasova podpore. Slovenija je podprla vse.

Resolucijo, ki je zahtevala takojšen umik ruske vojske, je 2. marca lani podprlo 141 držav. Naslednja resolucija, ki je zahtevala zaščito civilistov v Ukrajini in kritizirala Rusijo zaradi povzročitve humanitarne krize, je dobila 140 glasov podpore. Konec marca pa je Generalna skupščina s 93 glasovi suspendirala Rusijo iz članstva v Svetu ZN za človekove pravice.

Potem ko si je Rusija priključila okupirane ukrajinske pokrajine na vzhodu države, je Generalna skupščina ZN oktobra lani s 143 glasovi podpore to razglasila za neveljavno in nezakonito.

Ukrajini vojaško pomoč zagotavlja 32 držav, od katerih jih je 25 članic zveze Nato. Med njimi je tudi Slovenija. Finančno, humanitarno in vojaško pomoč Ukrajini pa je do konca lanskega leta v skupni vrednosti več kot 108 milijard evrov zagotovilo skupaj 40 držav. Sankcije proti Rusiji je sprejelo 46 držav.

Putin: Za zaostrovanje konflikta v Ukrajini odgovoren Zahod

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes, tri dni pred prvo obletnico ruske invazije na Ukrajino, začel dolgo pričakovani govor o stanju v državi. Kot je zagotovil, bo Rusija »sistematično« nadaljevala ofenzivo v Ukrajini, za zaostrovanje konflikta v Ukrajini pa je po njegovih besedah »v celoti« odgovoren Zahod.

Rusija je skušala konflikt v Donbasu rešiti po mirni poti, je dejal ob začetku govora in dodal, da se je zavezanost Zahoda miru izkazala za »goljufijo« in »kruto laž«.

»Naredili smo vse, kar je bilo mogoče, da bi problem rešili po mirni poti, se pogajali o mirnem izhodu iz tega težkega konflikta, toda za našimi hrbti se je pripravljal povsem drugačen scenarij,« je po poročanju BBC dejal Putin.

»Govorim vam v težkem in ključnem trenutku za našo državo, v času globokih sprememb povsod po svetu,« je uvodoma dejal Putin najvišjim ruskim uradnikom in politični eliti.

Nagovor ruskega voditelja v prireditvenem centru Gostinji Dvor v Moskvi, kjer so zbrani člani obeh domov ruskega parlamenta, prenaša ruska državna televizija.

V Kremlju so pred govorom napovedali, da bo Putin govoril o posebni vojaški operaciji v Ukrajini, kot v Moskvi imenujejo vojno v Ukrajini, pa tudi o gospodarskih in socialnih razmerah v državi.

To je Putinov 18. redni nagovor o stanju v državi. Nazadnje ga je ruski predsednik imel aprila 2021, medtem ko ga je decembra lani zaradi ustavnih razlogov in natrpanega urnika preložil. Tedaj je prav tako odpovedal vsakoletno tradicionalno novinarsko konferenco, na kateri odgovarja na vprašanja novinarjev in javnosti.