V povprečju so cene francoskih delnic letos zrasle že za 14 %, kar je denimo bistveno več, kot je pričakovana letna donosnost delnic. Pozitivno izstopa predvsem košarica delnic, sestavljena iz podjetij, ki proizvajajo luksuzne dobrine (LVMH, Hermes in Kering). Ta podjetja z relativno lahkoto prenašajo rast cen vhodnih surovin na končnega potrošnika, saj dražji izdelki še poudarjajo občutek redkosti in prestiža ter povečujejo čustveno navezanost na izdelek. Luksuzne dobrine vsaj v očeh imetnika dvignejo tudi njegov status v družbi. Gospodarsko odpiranje Kitajske in odprava covidnih omejevalnih ukrepov so med pomembnimi razlogi, ki poganjajo cene omenjenih delnic. Kitajski potrošniki so namreč v dolgih obdobjih zapiranja države v letu 2022 zaradi pandemije privarčevali skoraj tretjino prejetih prihodkov. V kitajskih bankah tako potencialno čaka vsaj del od privarčevanih več kot 2 bilijonov EUR na francoske šampanjce, parfume in usnjene izdelke.

Drugi pomembni dejavnik francoske borzne rasti so banke, katerih cene delnic so letos v povprečju zrasle za skoraj 20 odstotkov. Banke še vedno razpolagajo z velikimi količinami poceni depozitov prebivalstva, kar jim ob rasti aktivnih obrestnih mer omogoča udobno povečevanje neto obrestne marže. Naložbeno privlačnost bančne panoge dodatno spodbujajo relativno nizka vrednotenja delnic. Najnižje cene plina v en mesec vnaprej na nizozemski borzi v zadnjih 18 mesecih, ki so v petek upadle pod 50 EUR, pa kažejo na to, da bodo banke imele manj težav s plačilno nesposobnostjo proizvodnih podjetij v Evropi, kot so menile še pred dobre pol leta. Ne pozabimo, da je v avgustu 2022 cena plina presegala 300 EUR/MWh.

Čez lužo je veliko prahu dvignil klepetalni robot z umetno inteligenco, ki ga je Microsoft v partnerstvu s podjetjem OpenAI vgradil v iskalnik Bing. Ta je namreč postregel z nekaterimi spornimi odgovori, ki so razburili širšo javnost. Tehnološki velikan iz Redmonda se je takoj odzval in omejil uporabo umetne inteligence v iskalniku Bing. Leta 2016 je ravno Microsoft lansiral klepetalnega robota z imenom Tay, ki ga je ekspresno tudi umaknil, saj je Tay “začela” objavljati tvite z rasistično vsebino. Hitenje Microsofta z nekoliko nedokončanimi izdelki je posledica dejstva, da njegov iskalnik Bing močno zaostaja za Googlovim iskalnikom. Poslovne objave omenjenih podjetij iz zadnjega poročanega četrtletja sicer kažejo, da je podjetju Alphabet iskalnik Google s povezanimi storitvami prinesel 43 milijard USD, medtem ko je Microsoftu iskalnik s povezanimi storitvami prinesel zgolj 3 milijarde USD. Microsoft ima tako prvič po dolgih letih priložnost, da prevzame del iskalne pogače od svojega konkurenta, saj je moral tudi Alphabet (Google) nedavno umakniti svojega klepetalnega robota z imenom Brad zaradi napačnih odgovorov.

Bitka za prevlado pri razvoju in širši uporabi umetne inteligence se je torej razplamtela. Eden izmed zmagovalcev bi lahko bilo podjetje Nvidia, ki ponuja namenske procesorje (t.i. podpora CUDA), ki so nujni za obdelovanje velikih količin podatkov pri razvoju umetne inteligence. Cena delnice podjetja Nvidia se je tako po večjem padcu v letu 2022 v nekaj mesecih že podvojila, pri čemer je potrebno opozoriti, da je delnica po finančnih kazalnikih precej visoko ovrednotena glede na povprečje panoge polprevodnikov.