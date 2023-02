Zabavno je včasih poslušati zagovornike teorije o bureku, češ, burek je samo mesni, vse drugo so pite. Ko debata nanese na burek, tla pač postanejo spolzka – pa ne samo zaradi pregovornega prebitka maščobe. Številne struje »poznavalcev« bureka se med seboj hitro sprejo, kaj je sploh pravi burek in od kod prihaja. Dejstvo je, da burek ni ne bosanska ne albanska niti srbska jed, ampak mednarodna. Njegovo perzijsko ime burak lahko pomeni katero koli jed iz vlečenega testa (v tem je namreč bistvo), ki ga zlagamo v plasteh ali zvijamo. Na zvijanje namiguje tudi turški besedni koren bur-, ki pomeni zvijati. Kakor koli že, burek vsak pripravlja na svoj način, v različnih oblikah in z raznimi nadevi. Sarajevčani trdijo, da je burek samo en – mesni, v Nišu pravijo, da je edini pravi burek pečen v okroglem pekaču in rezan na trikotnike … Tako je burek zanetil že marsikateri prepir in še marsikaterega bo.

Pa ga poskusimo vneti z afriškim burekom. Pravijo mu pastila ali tudi bastija in izvira iz Maroka. Da bo razprava živahnejša, prilijmo olja v pekač z dejstvom, da je za pastilo značilna kombinacija sladkih in slanih okusov, kar pomeni, da mesni burek posujejo z zmletim sladkorjem. Ampak počasi! Pastilo pripravljajo v okrogli obliki, iz vlečenega testa, napolnijo pa ga z na oljčnim oljem popečenim golobjim mesom (torej mu tudi »pravoverci« lahko rečejo burek), pomešanim s čebulo, peteršiljem, koriandrom, jajci, praženimi mandlji in rozinami, začinijo pa z žafranom, ingverjem in poprom. Ne zvijajo ga, ampak nadev prekrijejo z naoljenimi plastmi testa in spečejo ter posujejo s sladkorjem v prahu in zmletim cimetom.

Pastilo postrežejo kot predjed ob svečanih priložnostih. V Fesu pripravljajo tudi joharo, slajšo različico pastile, z mlekom in medom, ki jo postrežejo kot sladico. Kjer golobjega mesa ni ravno v izobilju, je to rezervirano za premožnejše. Vsakdanji človek pa si pastilo običajno napolni s praženo perutnino, ribami, morskimi sadeži ali zelenjavo.

Aja, še to. Ime izhaja iz španskega izraza pastel, kar pomeni nekaj takšnega kot kolač. Osnovni recept za to navzlic mešanim okusom slastno jed so v Magreb ponesli Mavri, izgnani z Iberskega polotoka v obdobju rekonkviste, in ga prilagodili krajevnim razmeram.

Ne glede na to, da bržčas niste bili izgnani z Iberskega polotoka, si svojo pastilo brez težav prilagodite svojim krajevnim razmeram. Morda bo dovolj, če izpustite sladkor, cimet, mandlje, rozine in koriander. A nikar se ne pritožujte, če bo nastal – burek.

Piščančja pastila po maroško Sestavine za 4 porcije 4 cela piščančja bedra, 1 čebula, 1 košček svežega ingverja, 1 žlička zmletega cimeta, 1 žlička sladkorja, 2 dl piščančje juhe, 3 jajca, 100 g narezanih mandljev, 50 g masla, 10 listov vlečenega testa, sol, sveže zmlet poper, sladkor v prahu Priprava 1. Meso dobro premažemo z oljčnim oljem ter začinimo s soljo in poprom. Pečemo ga v ponvi približno 35 minut, da se zapeče z vseh strani. Meso oberemo s kosti in drobno nasekljamo. Na malo oljčnega olja popražimo drobno nasekljano čebulo in ingver, vmešamo cimet in sladkor. 2. Dodamo nasekljano meso, začinimo in zalijemo z vročo piščančjo juho. Ko zavre, počasi kuhamo, da se tekočina ukuha na polovico. Vmešamo dobro razžvrkljana jajca, da se zmes zgosti, nato dodamo še mandlje. 3. Namastimo okrogli pekač za torte (20–25 cm) in ga navzkrižno obložimo s 4 listi testa, ki jih prej namažemo z zmehčanim maslom. Nadevamo s polovico mesne mešanice in na vrh položimo še 4 liste, namazane z maslom. Na to razporedimo preostali nadev, ki ga pokrijemo s preostalima namaščenima listoma testa. Robove zavihamo navznoter, da bo pita zaprta, premažemo z maslom in porinemo v pečico, segreto na 175 º C. 4. Pečemo 15–20 minut. Odstranimo iz pečice in s pomočjo krožnika pito previdno obrnemo nazaj v pekač ter jo nato pečemo še 10–15 minut obrnjeno navzdol, da zlato porumeni še z druge strani. Odstranimo iz pečice in s pomočjo krožnika spet obrnemo na pravo stran. Ko se malo ohladi, po okusu posujemo s sladkorjem v prahu ter postrežemo še toplo ali pri sobni temperaturi. Čas priprave in kuhanja: 95 minut

Juha iz brokolija in špinače Potrebujemo 500 g brokolija, 200 g špinače, 1 čebulo, 3 krompirje, 4 stroke česna, 0,5 dl oljčnega olja, morsko sol, sveže zmlet poper, 2 dl smetane za kuhanje. Priprava Čebulo, česen, brokoli in krompir narežemo na koščke in vse hkrati vsujemo v večji lonec na malo olja. Pristavimo in 10 minut pražimo pri srednji temperaturi. Pri tem občasno pomešamo. Med tem operemo špinačo in jo narežemo (ali uporabimo zamrznjeno) ter dodamo v lonec. Dolijemo toliko vrele vode, da so vse sestavine dobro prekrite. Pokrito kuhamo še kakšnih 10 minut, nato vse skupaj zmeljemo s paličnim mešalnikom. Spet pristavimo, da zavre, nato odstavimo, dodamo smetano in premešamo. Postrežemo s popečenimi kruhki ali zlatimi kroglicami.