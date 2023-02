Od okoli devete ure sinoči policija išče pogrešanega 50-letnega Roka Dobravca iz Drske v Novem mestu, ki se po navedbah družine dotlej ni vrnil domov. Po doslej zbranih obvestilih se je okoli dveh popoldan po vsej verjetnosti odpravil s kajakom veslat na reko Krko. Ega je običajno naložil na voziček in ga odpeljal do vstopnega mesta v Irči vasi, od koder je največkrat veslal v smeri proti Ločni, so sporočili s PU Novo mesto.

Policisti so že zvečer pa tudi ponoči s helikopterjem, peš in z dronom pregledovali širše območje, gasilci pa so na čolnih pregledovali Krko. Pogrešanega niso našli, iskanje nadaljujejo danes, pri čemer jim na obeh bregovih reke pomagajo tudi vodniki službenih psov. Prav tako bodo tudi danes pri iskanju uporabili čolne, helikopter in dron.

Ob tem prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem ali opazili kanu, da to takoj sporočijo na številko 113. Prav tako naj sporočijo, če so pogrešanega morda opazili včeraj med veslanjem po Krki.