Za Winnipeg je dvakrat zadel Mark Scheifele in strelski izkupiček za sezono dvignil na 34 golov. Uspešna sta bila še Pierre-Luc Dubois in Kyle Connor. Izkazal pa se je predvsem Connor Hellebuyck, ki je obranil kar 50 strelov oz. enega manj kot znaša njegov osebni rekord v ligi NHL.

»Connor je bil izjemen. Potrebovali smo takšno njegovo predstavo. Večkrat govorimo o pravi obrambi ob pravem času, njemu je to nocoj uspelo velikokrat. Ko gre za zadetke, pa je to uspelo tudi našim strelcem na drugi strani ledu,« je po tekmi dejal trener Jets Rick Bowness.

Winnipeg je s tem prekinil niz dveh zaporednih porazov, Rangers pa so drugič zapovrstjo izgubili in na lestvici vzhodne konference zasedajo peto mesto. Jets so na zahodu napredovali na tretje in zaradi večjega števila zmag po rednem delu ali podaljšku preskočili LA Kings, ki imajo prav tako 71 točk.

Na vrhu zahoda sta Vegas in Dallas s po 72 točkami, na vzhodu pa še naprej kraljuje Boston (91 točk).

Pastrnak zopet presegel mejo 40 golov

Za kosmatince je bil uspeh proti Ottawi četrti zaporedni. Vsaj toliko zmag zapovrstjo so zbrali že šestič v sezoni.

David Pastrnak je drugo sezono zapored presegel mejo 40 golov v rednem delu, skupno pa tretjič. Ponoči je zadel dvakrat in je trenutno pri 41 zadetkih. V prvi tretjini sta zadela Jake DeBrusk za Boston in Claude Giroux za senatorje. Pri vseh treh golih je s podajo sodeloval branilec Charlie McAvoy.

»Ko je Pastrnak vroč, to po dvoboju nekako izstopa,« je dejal trener Bruins Jim Montgomery. »Tudi ko igra svojo B-igro, še vedno izstopa. Tako dober je in danes je bil ob vsem še zelo iznajdljiv. Menim, da sta bila on in Charlie nocoj sijajna,« je še dodal trener najboljšega moštva lige.

Na preostalih tekmah so New York Islanders tudi po zaslugi 44 obramb Ilje Sorokina premagali Pittsburgh Penguins s 4:2.

Brock Nelson je še drugič v štirih dneh proti pingvinom dosegel dva gola, Islanders pa so dobili vse tri dosedanje obračune v sezoni proti Pittsburghu. Prvič v zgodovini bi lahko pometli s tekmecem ob četrti zmagi 9. marca.

San Jose Sharks so na domačem ledu s 4:0 ustavili Seattle Kraken. Slednji ostajajo peti na zahodu (70 točk) tik za kralji iz mesta angelov. Logan Couture in Jevgenij Svečnikov sta zbrala po gol in podajo, Erik Karlsson pa dve podaji.

Philadelphie Flyers do zmage nad Calgaryjem

V gosteh so do zmage prišli hokejisti Philadelphie Flyers. S 4:3 so ugnali Calgary Flames. Odločilni gol je v 12. minuti zadnje tretjine dosegel Wade Allison, Samuel Ersson pa je v vratih ustavil 32 strelov ognjenih zubljev.

Po podaljšku pa so Florida Panthers s 4:3 ugnali Anaheim Ducks. Po 102 sekundah dodatne igre je zadel Carter Verhaeghe, gostom iz Anaheima ni pomagalo niti 51 obramb Johna Gibsona.

To sta le dve obrambi manj, kot jih je Gibson dosegel pred 10 dnevi za rekord franšize proti Pittsburgh Penguins. Hkrati je postal šele tretji vratar v zgodovini lige NHL, ki je v istem mesecu vsaj dvakrat zbral 50 obramb. To je uspelo še Alu Rollinsu (oktober 1955) in Gumpu Worsleyju (januar 1963).

Kralji Anžeta Kopitarja bodo spet na delu v noči na sredo, ko bodo gostovali pri Minnesota Wild.