Salomonska odločitev ustavnega sodišča

Odločitev ustavnega sodišča o začasnem zadržanju dveh členov in pol zakona o RTV Slovenija sodi v bogati zgodovini odločitev med bolj kontroverzne. Je ustavno sodišče v tem primeru delovalo modro, dobro in pravilno? Jasnega odgovora ni, vemo le, da gre za začasno odločitev osmerice sodnikov, potem ko se je eden izločil zaradi videza nepristranskosti. Že to dejstvo opozarja na problem, v katerem se je znašlo sodišče.