Skoraj vse številke drevišnjega derbija v nogometni ligi prvakov med Liverpoolom in Realom Madrid so na strani Špancev. A to ni nič posebnega, saj je Real s 14 najprestižnejšimi klubskimi lovorikami daleč najuspešnejši klub v zgodovini in tudi v zadnjem desetletju, ko je kraljevi klub osvojil kar pet naslovov (2014, 2016, 2017, 2018, 2022), zato je favorit na vsaki tekmi. Zadnja dva naslova je Real dosegel v finalu prav proti Liverpoolu, potem ko je bil pred petimi leti v Kijevu boljši s 3:1, lani v Parizu pa z 1:0.

»V zadnjih letih smo se z Realom vselej pomerili v finalu, tokrat bomo igrali dvakrat. Vemo, kdo je naš tekmec, da je najtrofejnejši klub v ligi prvakov. A mi smo Liverpool in imamo prav tako dobro statistiko v najmočnejšem tekmovanju. Igramo na Anfieldu, kjer nikomur ni lahko. In to dobro vedo tudi nogometaši Reala,« napoveduje Liverpoolov trener Jürgen Klopp. Zelo izenačen dvoboj si obeta tudi trener Reala Carlo Ancelotti: »Veselimo se vzdušja tako na Anfieldu kot tudi 15. marca na Santiagu Bernabeu. Odločale bodo malenkosti.«

Noben evropski velikan na derbi ne vstopa kot vodilni v svojem prvenstvu. Real zaostaja za pet točk za Barcelono, Liverpool je po 23 krogih na skromnem osmem mestu angleške lige. Real je v zadnjih tednih dosegel štiri zmage zapored, po dve v Maroku, kjer je postal ekipni svetovni prvak, in domačem prvenstvu (s 4:0 proti Elcheju in 2:0 proti Osasuni). Liverpool si je v zadnjih dveh krogih angleškega prvenstva dvignil samozavest z zmagama s po 2:0 proti Evertonu in Newcastlu, pred tem pa je doživljal precej slabše rezultate. Spomnimo, da je v skupinskem delu Liverpool v skupini A s petimi zmagami in enim porazom zasedel drugo mesto za Napolijem, Real Madrid pa je bil s slabšim izkupičkom štirih zmag ter po enim remijem in porazov prvi v skupini F, zato bo imel na povratni tekmi sredi marca prednost domačega igrišča.