Zdaj se Baerbockovi sicer posmehujejo, mi pa čisto resno pristavljamo, da je šlo pri tej izjavi za čisto navadno kopijo. Saj se spomnite našega koroškega pevca z malo močnejšimi obrvmi, kajne? Tudi on je vsem, ki niso marali njegove glasbe, mirno zabrusil, naj se obrnejo za 360 stopinj in gredo stran. Zdaj čakamo le še na to, da nam bo kdo iz Nemčije sporočil, da prav lepo pozdravlja starše, še posebej mamo in očeta.