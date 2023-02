Sobarice Slovenskega državnega holdinga

Kakšne tri mesece smo poslušali resne gospode iz gospodarstva, ekonomije in bančništva, gospode, v drage suknjice ovite, ki jih je ekstremno skrbela strašna nevarnost, ki preti našemu vsesplošnemu blagostanju in trdnosti našega gospodarstva: minimalna plača. Natančneje: dvig minimalne plače. Vsakič se ob tej temi ponovi enaka obscenost: nobeno, še tako abotno zapravljanje proračunskega denarja, pa naj gre za skrajno sporne primere pomoči gospodarstvu (glej Petrol, ki si veča profit, ob izpadu dohodkov zaradi zamrznitve cen pa, kot da ni del družbe, ki se spopada s temi težavami, zahteva, da naj izpad krije država), preplačevanja posrednikov pri nabavi opreme, spornih poslov (glej postavljanje in podiranje ograje na meji!) ali za neštete, na javni žakelj prisesane učitelje bontona, ni spodbudilo tolikšnih »resnih pomislekov« kot »skrajno levičarski« dvig minimalne plače.