Omenjeno avstrijsko podjetje je zato pristojno ministrstvo zaprosilo za podaljšanje koncesije. To je na to nedavno pristalo, rok za dokončanje gradnje šentjernejskega doma pa so tako prestavili na konec leta 2024.

Zadevo je predstavnik družbe SeneCura Robert Žvižaj na nedavni seji predstavil šentjernejskim svetnikom. Kot je dejal, je za zakasnitev gradnje več razlogov. »Srečujemo se s težavami na področju zaposlovanja, saj kadra ni, ter s težavami na področju denarnih in kapitalskih trgov. Spremenila se nam je obrestna mera in povišali so se stroški gradnje. Po sedanjih ocenah bi šlo za povišanje investicije za okoli tri milijone evrov, in vse to je oddaljilo izvedbo. Počakati moramo na normalizacijo razmer, oziroma da pridobimo kakšno podporo, ki bi nam pomagala pri gradnji,« je še navedel.

Z domom, ki naj bi deloval po primerljivih cenah, bi uresničili dolgoletne občinske načrte. Zanimanja zanj je v občini in okolici dovolj, tamkajšnji starostniki pa so zdaj nastanjeni v domovih za starejše v Krškem, Novem mestu, Sevnici, Metliki in drugje.